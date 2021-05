Viñales no entra 'al trapo' de la actuación de Márquez

Scarperia (Italia), 29 may (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), quien no pudo pasar a la segunda clasificación del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello, no quiso 'entrar al trapo' a la hora de valorar el comportamiento de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que le siguió durante algunas vueltas del entrenamiento.

'No tengo ningún comentario sobre esto. No hemos sido suficientemente rápidos y después de los primeros libres no he vuelto a tener las mismas sensaciones y hemos ido retrocediendo. No hay excusas. Hemos sido lentos y eso es todo', dijo taxativo.

'Si el equipo dice algo, es cosa del equipo, yo tengo que seguir concentrado y tengo que seguir pilotando. No hemos pasado a la Q2 porque no hemos sido lo suficientemente rápidos, lo demás es trabajo del equipo, no mío. Toca seguir concentrado y ver cómo podemos mejorar mañana', reconoció el piloto de Yamaha.

'Estaba concentrado y he hecho una buena vuelta, pero no lo suficiente y no he sido estorbado, sabía que Marc estaba detrás y sabía que tenía que hacer una buena vuelta para entrar en la segunda clasificación, pero no he sido lo suficientemente rápido. No me ha estorbado', aseguró Viñales.

'Al final, hoy no hemos estado al nivel, hemos ido lentos y por eso no he estado en la Q2 y eso hay que analizarlo y mejorarlo y una vez que pongamos todo en el punto, podremos mejorar, por eso no hay excusa, hemos sido lentos y ya está', recalcó.

'Estoy enfadado conmigo mismo por no hacer la vuelta. No he sido lo suficientemente rápido y no sé qué más se puede hacer, he entrado en el box... No sé. He intentado hacer mi clasificación, lo hemos intentado y no ha sido posible. Ahora a estar concentrado para mejorar mañana', incidió Maverick Viñales, quien confía en poder hacer 'una buena remontada'. EFE