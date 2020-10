Viñales no se extraña de que le excluyan de la lista de aspirantes

Madrid, 8 oct (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M1), tercero en la clasificación provisional del mundial, no se extraña de que le excluyan de la lista de aspirantes al título mundial de MotoGP porque 'si en una carrera pasas de hacer primero a quedar el décimo es normal que te excluyan'.

'Estamos teniendo unos resultados muy irregulares ya que pasamos de ser primero o segundo, a estar décimo y esos resultados inconstantes hacen que nos alejemos del título poco a poco, por eso el objetivo es mantener esa constancia y estar siempre en el podio ya que con estos resultados tan inconstantes es imposible estar como favorito', reconoce Viñales.

'Tengo mucha confianza cuando llego a esta pista y sé que puedo ir rápido y que nuestra moto funciona aquí, pero al final hay que encontrar el punto para sacarle ese extra puesto que los circuitos que vienen me dan mucha confianza, en todos ellos me encuentro muy bien, sobre todo en Aragón y Valencia', afirma el español.

'Intentaremos dar otro plus, ser más hábiles y trabajar con el equipo para que no se nos escape nada, ese es el objetivo, ganar constancia, porque pasamos de estar primeros al décimo con mucha facilidad y no es normal', asegura el piloto de Yamaha.

El piloto probador de Yamaha, Jorge Lorenzo, ha rodado en el circuito portugués de Portimao y por ello comenta que 'nos puede dar la información básica, como por ejemplo el cambio de marchas y el 'setting' para las curvas'.

'Después, cuando vaya en pista, será distinto, porque los tiempos serán más rápidos, pero más o menos ya tenemos una idea del cambio de marchas y también para las salidas, porque es una salida corta y en bajada, y así ya pueden ir preparando un poco todo', continúa Maverick Viñales.

'Está claro que en cuanto a electrónica, puesta a punto y freno motor, no podemos usar nada. El cambio de marchas es súper importante, porque eso ya te lo sacas de encima desde los primeros libres', recalca al respecto.

Y, de sus problemas, Viñales dijo que 'el único problema en Montmeló fue la clasificación. Fui quinto, rodeado de Ducati y KTM, que salen como un avión. No tenía ninguna opción'.

'El primer error llegó en la clasificación, no me encontré bien y no pude hacer ninguna vuelta, por lo que el objetivo este fin de semana es clasificar en la primera línea, es lo más importante. Eso es lo que te define toda la carrera'.

'Intentaremos estar fuertes a una vuelta, incluso en agua y después ya veremos, pero es súper importante salir delante, después vas buscando tu camino, tu trazada, para intentar ir hacia delante', enumera el piloto de Yamaha. EFE