Viñales: 'No te puedes quedar en la moto cuando sucede algo así'

Madrid, 23 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) afirmó, tras tener que tirarse de su moto durante el Gran Premio de Estiria al quedarse sin frenos, que 'no te puedes quedar en la moto cuando sucede algo así y te tienes de tirar, ya frenarás'.

Valiente en su decisión, Maverick Viñales recalcó que se había tirado 'directamente' cuando ha visto 'que se ha roto el freno'.

Entre las causas de tal fallo, el piloto de Yamaha citó un problema de 'temperatura'. 'Estaba detrás de Dovizioso y no me ha pasado nunca, ya que el fin de semana pasado me funcionó bien y estaba detrás de más motos y hacía más calor, pero hoy desde la vuelta cuatro me iba quedando sin frenos e iba regulando'.

'He levantado la mano por los pilotos que venían detrás, porque yo estaba frenando demasiado pronto por estar sin frenos y he dejado descansar el freno dos o tres vueltas y me ha vuelto a coger. He hecho 24 medio y tenía a Fabio y Valentino en el punto de mira para intentar adelantarlos, pero me he quedado sin frenos. Menos mal que no había nadie delante', señaló Viñales.

'Frenaba y el freno hacía tope y frenaba con el trasero. Ha habido una vez que me he colado en la curva cuatro, cuando he levantado la mano, por lo que luego he ido tranquilo, los frenos me han vuelto a coger y he pensado que se había solucionado el problema, pero de golpe, otra vez ya no había frenos', recalcó.

Viñales dijo que no pensaba que fuese un problema de las Yamaha. 'Creo que no tenían problemas, todos frenaban bien. Me sentía bien, estaba rodando cómodo y he intentado adelantar a Dovizioso, pero era muy difícil ya que me ha pasado muy rápido en la recta y no tenía nada que hacer', comentó.

'He dejado un poco de hueco para enfriar el neumático delantero, pero no había forma, ahora toca olvidar estas tres carreras y el equipo está tan sorprendido como yo, porque esto no nos ha pasado nunca y como equipo todos ganamos y todos perdemos, por lo que hay que intentar sentarnos y poner las cosas encima de la mesa, porque la moto no es que funcione increíble y estamos sacando el doscientos por ciento, por eso hay que estar calmados, porque todo puede cambiar de una carrera a la otra', reconoció Maverick Viñales.

'En estas tres últimas carreras hemos perdido oportunidades buenísimas para recortar puntos a Quartararo y de la caída me duele bastante el hombro y el codo. A ver cómo me encuentro', señaló.

'No quería entrar en boxes, quería seguir y seguir para al menos rascar algún punto. He sido cabezón', reconoció Viñales, quien agregó que no tuvo miedo.

'Miedo nada, he sentido mucha rabia porque no he podido hacer nada. El freno ha desaparecido y no lo he pensado, me he tirado de la moto. Pero no he sentido miedo porque los circuitos son lo suficientemente seguros para que si tienes un problema así no tenga consecuencias', subrayó. EFE