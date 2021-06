Viñales: 'Nunca había estado tan enfadado en mi vida'

Assen (Países Bajos), 24 jun (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) declaró este jueves en el circuito de Assen, a la semana siguiente de acabar último en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Alemania, que no se ha sentido respetado como piloto y que nunca había estado tan enfadado.

'No se trata de si estoy contento o no. No me sentí respetado como piloto y nunca había estado en esa posición como piloto al acabar último en una carrera', dijo Viñales.

'Otras veces era 'ya lo intentaremos solucionar en la siguiente', pero esta vez me ha dolido y no lo voy a olvidar. Estoy convencido de que en Assen lo puedo hacer bien por ser una pista que me gusta, pero, por otro lado, estoy muy enfadado. Nunca había estado tan enfadado en mi vida', recalca Maverick Viñales.

'No recuerdo ninguna carrera en mi vida en la que me pasara, y por eso estoy decepcionado. No entiendo nada de cómo van las cosas y el problema es que cada vez que intento buscar una solución me responden 'No sé', y necesitamos algo más y lo buscaremos porque hay muchos problemas', explica Viñales.

'Lo extraño fue Losail, en donde fui primero y con esa superioridad, y ahora pasé de primero a último. Igual ahora soy primero otra vez. Es difícil mantener la motivación. Me rendí muchas veces porque no lo entiendo. Quiero trabajar, trabajar de forma inteligente y la respuesta es 'no sé'. Es difícil de aceptar', explica de su situación el piloto de Yamaha.

Sobre su decisión de 'copiar por completo' la moto de Fabio Quartararo, Maverick Viñales reconoce que no cree que sea la solución. 'Pero aquí, en Assen, copiaré exactamente todo', señaló.

'Veremos dónde estamos, pero no debería ser así. Deberías buscar tu puesta a punto, hacer la moto para tu pilotaje, pero estoy forzado a hacerlo porque no puedo seguir perdiendo tiempo, perdiendo sensaciones', lamenta Viñales.

'En Alemania me caí sin ninguna razón: sin inclinar, sin apretar con el freno delantero. Aquí, donde ponen suspensiones más duras, lo haré. Me tendré que adaptar, tomaré riesgos, pero al menos iré igual que el que está en el otro lado del garaje', insiste sobre su decisión el piloto español.

'El 'no sé' ya es un poco repetitivo y es lo que a mí me fastidia. Es un 'no sé' constante. Ya no sé dónde trabajar, avanzar. Antes me faltaba un pelín de agarre; ahora me falla la frenada, el giro, la aceleración. Se ha vuelto muy difícil pilotar la moto, incluso a una vuelta', continúa Viñales.

'Ya me he borrado hasta de las redes sociales. Mantengo Instagram porque me gusta y nos pasamos cosas con los amigos para reírnos, pero nadie entiende la situación en la que estoy, nadie se sube a la moto y es complicado cuando la gente habla sin saber', afirma. EFE