Viñales reconoce que tenía potencial pero 'para hacer segundo'

Madrid, 8 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), quinto en los entrenamientos para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en Brno, reconoció que le ha faltado un segundo, entre sonrisas, si bien creía que 'tenía bastante potencial, quizás para hacer la 'pole' no, pero para hacer segundo sí'.

'Mañana haremos una buena salida y no me preocupa mucho salir quinto, pero todavía hay que entender muchas cosas porque hay mucha diferencia entre un neumático y otro y no acabamos de entender bien, bien el porqué, en el FP4 he sufrido mucho pero cuando he puesto la goma de calificación la moto iba por el sitio, perfecta, y eso es lo que hay que entender', explica el piloto de Yamaha.

'Tenemos todavía que entender más cosas porque me he encontrado muy bien con el blando, sobre todo en la clasificación, y con el último me he encontrado genial, pero no he podido dar la vuelta, y entonces ese es el neumático que tenemos para mañana para la carrera, pero será complicado, la verdad es que ha sido un fin de semana muy extraño', señala Viñales.

'Cuando mañana se apague el semáforo hay que salir a tope y con la misma mentalidad que en Jerez, para intentar adelantar rápido a los pilotos, agresivo, y después ya veremos como cuidamos los neumáticos, pero de todas maneras hay que aprender mucho de esta tarde para decidir para mañana', continuó Viñales que resaltó que al final 'hay que sacar el máximo de puntos y hacerlo lo mejor posible'. EFE