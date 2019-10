Viñales seguro de tener 'una oportunidad buena'

Buriram (Tailandia), 5 oct (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo para el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, se mostró muy contento con el resultado y seguro de tener 'una oportunidad buena para luchar por intentar llegar con opciones de victoria hasta la última curva'.

'Estamos más cerca que en Aragón, bastante más, así que la estrategia será tirar fuerte desde el principio', recalcó.

Viñales lamentó los problemas de su moto con el consumo de los neumáticos. 'Está siendo difícil en ese aspecto porque en Aragón tuvimos una bajada muy grande, aquí veremos porque no hemos llegado a las veinte vueltas de neumáticos y es un poco complicado saber, pero intentaremos hacer la simulación de final de carrera mañana para ver cómo se comporta la moto', señaló.

Como estrategia de carrera 'será muy importante tirar desde la primera vuelta y romper la carrera, si no las Ducati a final de recta nos van a dar problemas, son difíciles de adelantar porque frenan mucho y te frenan todo el paso por curva y no aceleramos igual', dijo Maverick Viñales.

'Todo pasa por las tres primeras vueltas, apretar y ver si podemos abrir un hueco', incidió.

'Creo que tanto Marc como Quartararo tienen el potencial para escaparse, así que intentaremos abrir hueco rápido como en Misano y luego ver cómo lo gestionamos', continuó el piloto de Yamaha.

'En condiciones mixtas estábamos delante así que en agua estoy contento, lo único que la pista no es fácil en agua porque no tiene mucha adherencia y puede ser una carrera entre banderas, pero esperemos que las condiciones sean normales porque a nosotros no nos benefician las condiciones cambiantes', explicó Viñales. EFE