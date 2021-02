Viñales señala como favorito a Mir

Madrid, 15 feb (EFE).- El español Maverick Viñales, cuyo equipo Yamaha se ha presentando hoy de manera telemática, ha asegurado que para él 'Mir -Joan Mir, vigente campeón de MotoGP- es el que parte como favorito y todos debemos mirarle a él e ir a por él'.

'Miller estará fuerte y también habrá pilotos fuertes en Yamaha, y ojalá vuelva Marc y esté a tope, porque es uno de los favoritos y una referencia, con lo que su vuelta sería positiva', destaca Viñales, quien recuerda su trayectoria en Yamaha al reconocer que 'los dos primeros años fue difícil pues empezamos súper bien y luego fue empeorando todo'.

'En 2018 no tuve buenas sensaciones con la moto y luego hubo cambios en el equipo que mejoraron mucho, pero todavía queda camino por recorrer, sobre todo con la mentalidad de ser todos uno y no lo digo sólo por mi parte del taller sino que todo el equipo tiene que unirse si queremos que Yamaha llegue a ganar un título', afirma sin dudar el piloto gerundense de Roses.

'Todo el equipo tiene que volcarse y el ejemplo no puede ser más claro, porque se puede ver en Suzuki la unión que hay ya que tanto Lin Jarvis como Massimo Meregalli entienden bien lo que me sucede dentro del equipo y da igual que sea el quinto, el sexto o el séptimo año', explica Viñales.

'Lo importante es entenderlo y mejorarlo. La velocidad, el ritmo, las ganas y la motivación están y hemos de trabajar en los detalles e ir a por todos pues el año pasado, cuando la moto funcionaba, era un espectáculo y hay que hacer que funcione en todas las condiciones y en circuitos que no sean favorables para nosotros', recalca.

'El año pasado sólo nos llegó un motor y con ese ya fuimos directamente, sin oportunidad de probar el del año anterior. Se decidió de antemano que iba a ser ese motor y yo lo que pido es que nos dejen un poco más de libertad para decidir', manifiesta.

'Es muy importante la unión del equipo, la incorporación de Esteban García, su técnico, y Julito Simón, su 'preparador personal' es fundamental para lo que yo necesito dentro del equipo. Es más moral que otra cosa', dice 'Mack' Viñales.

Al recordar la temporada pasada reconoció que 'falta consistencia ya que si miras los resultados de 2020 de los tres que íbamos con la misma moto, Fabio, Valentino y yo, son súper irregulares. Pasamos del primero al décimo, al quinto, al undécimo, eso es lo difícil de Yamaha'.

'Llegas de un fin de semana en el que todo va perfecto, te cambian el circuito y es como que te hayan cambiado la moto, por eso hay que ganar en esa consistencia y con ella todo lo demás vendrá rodado y hay que buscar que vaya bien en todos los circuitos', incide Maverick Viñales.

Para el piloto de Yamaha el objetivo 'ahora mismo es llegar a Qatar y probar todo. Después ya veremos, porque la temporada es muy larga y hay que hacer un buen plan y salir de los test en Qatar con las cosas claras'.

'Es muy importante sumar este año y no estar negativo diciendo que la moto no funciona ya que mi prioridad es que Yamaha gane, porque veo el trabajo que han hecho, lo que se esfuerzan y me han dejado construir todo mi equipo, así que he tenido mucha libertad en este equipo y quiero sumar. Quiero llevar a Yamaha a ser campeona del mundo', reconoce Viñales.

El español es 'a priori', el número uno del equipo tras la salida de Valentino Rossi, aunque entre sonrisas dice no tener esos galones. 'No soy Rossi, necesito muchos títulos para ser Valentino. así que de momento eso no. Sé mi papel en Yamaha y el peso que tengo ahí y voy a intentar devolver la confianza que me han dado'. EFE