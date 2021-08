Viñales sobre retirada Rossi: 'Ha sido mi referente cuando era niño'

Spielberg (Austria), 5 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que ha sido compañero de equipo del italiano Valentino Rossi durante varias temporadas y al final del año dejará el equipo Yamaha, ha reconocido que para él 'ha sido el referente cuando era un niño'.

'Cuando empecé a sentir la pasión por las motos fue especialmente cuando veía a Valentino, con sus celebraciones, cómo corría, y he crecido y tenido la oportunidad de compartir equipo con él, y por supuesto convivir internamente, compartir información y la posibilidad de aprender, que es lo más importante', recordó Viñales.

'Valentino, más que un icono, más que una leyenda, es mi ídolo y el punto de referencia que he tenido desde que tenía tres o cuatro años hasta ahora', insistió el piloto de Yamaha, ahora compañero del francés Fabio Quartararo.

'Es triste, pero a la vez tenemos que darle las gracias porque ha hecho crecer muchísimo el motociclismo y ha sido una inspiración para mí, le he tenido como motivación y me ha servido para apretar más por lo que, cómo he dicho, he sido muy afortunado de haber compartido equipo con él durante muchos años, y también de haber podido pelear con él, también disfrutar de tiempo y momentos muy divertidos, en Malasia, Indonesia, en esos largos eventos que compartíamos y donde podíamos hablar un poquito más fuera de los circuitos, no sólo sobre motos', indicó.

'Lo que me queda es que fuera siempre ha sido una gran persona, y como ha dicho Zarco es la referencia de las motos, es el GOAT (Greatest of all times-El Más grande de todos los tiempos) de las motos', señala Maverick Viñales.

'Este momento es triste en el sentido que a todos nos gusta correr contra él, pero por otro lado nos ha dado mucho y tenemos que agradecérselo', afirma el piloto de Yamaha. EFE

JLL/arh