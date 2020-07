Viñales ve de manera positiva correr dos veces seguidas en Jerez

Madrid, 24 jul (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), primero en la jornada inaugural del Gran Premio de Andalucía de MotoGP en el Ángel Nieto de Jerez de la Frontera ha destacado que 'lo bueno de tener dos carreras seguidas en el mismo circuito es que podemos ver si la puesta a punto es buena o no'.

'Este domingo correré con una puesta a punto un poco diferente para probar también para las siguientes carreras, es una buena prueba ya que estoy muy atento a los cambios que hacemos, sobre todo pensando mucho para el domingo después de Moto2, porque la adherencia baja y ahí es donde hay que sacar más', dice Viñales.

Al referirse a los neumáticos, sobre el delantero duro el piloto de Yamaha dijo encontrarse 'muy bien' con el, 'mucho mejor que la semana pasada, así que hemos hecho una puesta a punto pensando más en el duro y ha funcionado bastante bien'.

Y, en cuanto a los problemas de motor que tuvieron las Yamaha la pasada semana y que obligaron a enviar algunos a Japón directamente para su revisión, Maverick Viñales aclaró que 'no tuve ningún problema con el motor, simplemente escuché un ruido raro y entré en boxes. No me interesé más en ese aspecto. No apreté más en esa vuelta en la que noté el ruido raro y entré en boxes', recalcó.

En lo que se refiere al neumático trasero, el piloto de Yamaha dijo encontrarse bien y recordó que 'al principio estaba con Fabio, intentando entender dónde mejorar. Yo soy mejor en algunas partes del circuito y he podido ver bastantes cosas positivas que creo que las utilizaremos durante el fin de semana'.

'Fabio y yo estamos muy parecidos y está bien. Me gusta, me gusta. Creo que puede haber batalla', afirma sobre la carrera del domingo y de Quartararo de quien dice que el liderato del mundial de MotoGP 'se lo ha ganado, como Marc, porque está primero del Mundial y eso quiere decir que ahora mismo es el rival a batir'.

'Parte como favorito y esta pista le encanta. Será importante el domingo y creo que se puede ver una carrera muy distinta, si bien haré el mismo planteamiento, salir para intentar estar delante y tirar, tirar y tirar al máximo', dice Viñales sobre su objetivo.

'La otra carrera estaba saliendo a la perfección, pero quizás no tuvimos la mejor elección de neumático delantero, porque no teníamos previsto que se viniera abajo tan pronto, en sólo seis o siete vueltas, pero ahora el objetivo es salir y tirar', reconoce Viñales. EFE