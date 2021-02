Viñales y Quartararo, las esperanzas de Yamaha en 2021

Madrid, 15 feb (EFE).- El español Maverick Viñales y el francés Fabio Quartararo son las puntas de lanza del principal proyecto de Yamaha para la temporada 2021 del Campeonato del Mundo de MotoGP, en la que esperan dejar a atrás todos los problemas que en las anteriores temporadas han condicionado su rendimiento.

La gran novedad de la campaña que comenzará en breve será ver por primera vez al mejor 'rookie' de 2019, el francés Fabio Quartararo, quien por primera vez vestirá los colores oficiales del equipo japonés y en el que tienen depositadas muchas esperanzas los responsables en competición de Yamaha.

El equipo oficial de Yamaha, que intentará arrebatar la supremacía de 2020 a Suzuki y que se presentó encabezado por sus máximos responsables, el inglés Lin Jarvis y el italiano Massimo Meregalli, no ha querido ser menos que sus competidores y ha recurrido a un llamativo 'hashtag' con el que de alguna manera definir el reto que se les plantea en la temporada 2021, y que han resumido con la máxima 'InltToWinlt'.

Takahiro Sumi, responsable del proyecto Yamaha YZR M 1, fue otro de los protagonistas de la presentación, durante la cual destacó que muchos de sus esfuerzos se centraron en mejorar el rendimiento del motor y también del chasis, pero sin olvidar los últimos avances en tecnología aerodinámica.

'Hemos analizado muchos aspectos de nuestros prototipos para intentar conseguir una mejoría general que nos permita olvidar los altibajos sufridos en el pasado en función de las diferentes características de los circuitos', explicó Sumi.

Sumi destacó que a pesar de la ausencia de Valentino Rossi, dado que la relación entre Yamaha y el equipo satélite de Yamaha, Petronas Racing es muy buena, la colaboración entre ambos continuará siendo muy estrecha merced a la larga trayectoria del italiano en la evolución de la moto a lo largo de todos estos años, además de contar con la experiencia del británico Cal Crutchlow como piloto probador durante la temporada.

El primero de los pilotos en hablar durante la presentación fue el español Maverick Viñales, quien se mostró muy esperanzado en la temporada que está a punto de comenzar y en la que una vez más espera ser uno de los candidatos a luchar por el título mundial en la categoría reina del motociclismo.

'He intentado estar todo el tiempo muy concentrado y sin descuidar el entrenamiento en todo el año aunque la motivación no sea la misma fuera de lo que es la temporada en sí', reconoció Viñales, quien dijo que continúa con las mismas expectativas que otros años y que se centran en 'luchar por el título'.

'Intentaremos dar el máximo en cada carrera, aunque en algunos circuitos en el pasado no fuimos capaces de acabar entre los cinco primeros y eso tiene que cambiar en 2021', aseguró Viñales.

'Será extraño no tener al lado a Valentino Rossi, pero tendremos a un piloto muy joven, más joven que yo, pero es algo que me gusta porque me dará un extra de motivación y tengo ganas de empezar para conocer nuestro potencial', continuó el español.

'Miller será uno de los pilotos, entre los que han cambiado de equipo y vestimenta, que estará en la pelea -como nuevo piloto oficial de Ducati-, como también los pilotos de Yamaha, a los que espero que estén siempre entre los mejores en cada gran premio', recalcó Maverick Viñales sobre los rivales a los que ve con más opciones entre los que han 'cambiado de aires'.

El francés Fabio Quartararo es el recién llegado al equipo oficial de Yamaha, lo que ya de por sí es motivo de satisfacción y orgullo para el piloto, destacó su convicción de poder dar un paso adelante en su rendimiento y prestaciones respecto al pasado.

'Es algo increíble de creer, recuerdo todavía cuando veía correr a Valentino como piloto de Yamaha y por eso me siento muy, muy contento con mis nuevos colores y estoy deseando que empiece la temporada, si bien se que será muy distinto a lo que he hecho hasta ahora al estar en un equipo oficial, lo que hará más difícil nuestro trabajo al tener que desarrollar la moto y tener más presión, pero seguro que es mucho mejor para mí', aseguró durante la presentación el piloto francés.

Quartararo se mostró satisfecho de poder mantener a muchos de los integrantes de su equipo, aunque destacó el hecho de que 'el trabajo será muy distinto, pero me siento y nos sentimos muy bien y con ganas de comenzar nuestro trabajo en Catar'.

'Tengo claro que el objetivo es luchar por el campeonato, lo que al final no pudimos hacer el año pasado, pero que al menos me dio la experiencia para crecer en ese aspecto y creo que eso nos ayudará en los malos momentos para mejorar y pelear, de verdad, por el campeonato', dijo sin dudar Quartararo.

'Ser el primer francés en ganar el mundial de MotoGP debe ser una motivación más para intentarlo y lograr mi sueño personal, pero no supone ninguna presión adicional, lo importante es saber que puedes pelear por conseguirlo e intentar conseguirlo', explicó Quartararo.

una vez más Fabio Quartararo explicó porqué usa el dorsal '20', que es el día de su nacimiento, y porqué le apodan 'El Diablo', que llevó en el casco como en su momento lo hizo el italiano Locatelli y que él empleó desde sus comienzos en el campeonato de España.

Viñales destacó sobre su nuevo compañero que será muy bueno pues suele reaccionar muy rápido y además es muy efectivo en los entrenamientos cronometrados, lo que hará que suba mucho el nivel en esos momentos en el equipo, mientras que Quartararo destacó de Maverick su consistencia y su capacidad para concentrarse y superarse en la adversidad.

Lin Jarvis, por su parte, destacó en tono simpático sobre ambos que, seguramente será mucho más fácil de dirigir el equipo que por ejemplo cuando sus pilotos oficiales eran Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. EFE