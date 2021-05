Vincenzo Nibali: “Hoy me pasó de todo”

Redacción Deportes, 15 may (EFE).- No está siendo un Giro fácil para el italiano Vincenzo Nibali (Trek), que llegó entre algodones a la ronda italiana y con una situación complicada, como él mismo explicó este sábado: “Hoy me pasó de todo, primero pinché, luego tuve que cambiar de bicicleta y más tarde resbalé en una curva”, lamentó.

El doble ganador de la carrera italiana, pese a todo, valora la forma en la que está transcurriendo la prueba para su equipo. “Tenemos a Ciccone, que se está encontrando muy bien. Hemos trabajado para mantenerlo bien colocado”, dijo.

Además, destacó la importancia de la etapa del domingo. “Será dura e importante y tenemos que estar todos preparados”, sentenció. EFE.

