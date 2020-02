Vinicius cambia el mapa

Por Luis Villarejo

Madrid, 1 feb (EFE).- Se fue Morata en el Atlético. Y entró Vinicius en el Madrid. Ahí estuvo el derbi. Alvaro Morata dejó el campo, en teoría lesionado, y acabó el partido para el Atlético de Madrid. Entró Vinicius y fue un auténtico desfibrilador para el Real Madrid, que se reanimó tras un primer tiempo pusilánime.

Por fin comenzó el Atlético de Madrid este año con atención. Morata, pletórico. Intimidó al Madrid con su velocidad y determinación. Correa mandó una al palo, el Atlético se movió con jerarquía. Pero el segundo tramo, Zidane movió el banquillo y dio con la tecla. No esperó a la cortesía del minuto 55. Dentro, rápido, dos cambios. Del tirón. Objetivo: abrir las bandas, con Lucas Vázquez y Vinicius. Quitó el embudo de Isco y Kross.

Vinicius cambió el mapa. Desde el lado izquierdo, trazó diagonales, conectó con Mendy y Benzema. Todo fue más fácil para un Real Madrid, que cada semana que pasa, tiene más cara de campeón. Fede Valverde, el uruguayo, de nuevo, intratable en el 'box to box', enérgico de un área a otra. Es un Steven Gerrard en potencia.

El Atlético se quejó de un penalti de Casemiro a Morata. El VAR no entró a valorarlo. Y Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, sigue sin entender que este progreso técnico no aporte soluciones en caso de dudas. Le falta gol al Atlético de Simeone, que no ha fichado a Cavani, pero que cuenta con Alvaro Morata enorme si le respetan las lesiones.EFE