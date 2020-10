Vinicius: 'Vamos a poner nuestro corazón en ganar el triplete'

Madrid, 6 oct (EFE).- Vinicius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, mostró ambición al marcar el reto esta temporada de conquistar el triplete -Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones-, y celebró su dulce momento que aseguró esconde mucho trabajo detrás.

'El mayor deseo es sin duda ganar el triplete, ganar todos los títulos posibles. Vamos a poner nuestra cabeza y nuestro corazón para conseguirlo', aseguró marcando un reto Vinicius para la temporada.

El brasileño ha sido protagonista al marcar en los dos últimos partidos del Real Madrid y aprovechar los minutos de Zinedine Zidane. 'Estoy muy bien, contento con mi momento y el del equipo. Hay que seguir mejorando porque esta temporada es diferente. Solo jugamos un amistoso y nos cuesta un poco arrancar. Cuando todos vuelvan de la selección estaremos mejor para poner al Madrid en el top', dijo en Real Madrid tv.

Feliz por su evolución en la definición como demostró con su gol al Levante, 'tuve tiempo para pensar y colocarla donde quería', Vinicius aseguró que sigue en un proceso continuo de aprendizaje y que ahora se ve 'otro jugador'.

'La gente del Real Madrid siempre me ayuda a mejores y me hablan muy claro. Yo no tengo miedo de perder el balón y voy a seguir siempre así. Mi atrevimiento ayuda al equipo cuando vamos perdiendo o empatando. Detrás de todo hay mucho trabajo, no sólo en el club sino en casa, con la alimentación y el descanso para dar mi mejor versión en el equipo', aseguró.

Por encima de todos sus compañeros Vinicius destacó la conexión con Karim Benzema. 'Es mi ídolo, un honor jugar con él. Me ayuda mucho, me dice que esté tranquilo y elija mejor la jugada. Es uno de los mejores que he visto. Un sueño jugar con él y con todos los compañeros'. EFE