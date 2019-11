Vinokourov y Kolobnev absueltos de fraude en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2010

Bruselas, 5 nov (EFE).- Los exciclistas Alexander Vinokourov, kazajo, y el ruso Alexander Kolobnev han sido absueltos de fraude por un tribunal belga, que apreció la inexistencia de pruebas concretas de que el primero, actual manager general del equipo Astana, pagara 150.000 euros al segundo para que le dejara ganar la clásica belga en su edición de 2010.

La fiscalía solicitó multas para los dos ciclistas y penas de seis meses de prisión por el supuesto soborno. Los dos acusados negaron las acusaciones y sus abogados litigaron por su absolución, decretada ahora por el juez.

Vinokourov y Kolobnev marchaban escapados al final de la clásica belga de 2010 y colaboraron para evitar que les atrapara un trío formado por el belga Philippe Gilbert, el español Alejandro Valverde y el australiano Cadel Evans. En el último kilómetro el kazajo atacó y dejó atrás a su compañero de fuga para hacerse con la victoria.

Las sospechas surgieron en 2011 cuando la revista suiza L'Illustré reveló que Kolobnev había recibido dinero de Vinokourov y publicó un intercambio de mensajes por correo electrónico entre los dos ciclistas tras la carrera. La revista aseguró que el kazajo había ingresado ese dinero en una cuenta bancaria del ruso.

Según los cargos, Kolobnev habría comentado por correo electrónico a Vonokourov: 'Aquí tienes una copia de mi información bancaria. Bórrala de tu correo o me cortarán los huevos', a lo que el kazajo respondió: 'Lo has hecho todo de forma apropiada, no te preocupes. Como tú dices, la tierra es redonda y Dios todo lo ve. Así que, gracias otra vez. No te preocupes por el acuerdo, lo cumpliré'.

Vinokourov alegó que su cuenta de correo podría haber sido hackeada. Admitió que habló con Kolobnev durante la carrera, pero negó que hubiera fraude y advirtió: 'Hablar es normal en una escapada. No está prohibido, no?'. EFE