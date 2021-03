Vinton: “Los socios no son conscientes de que son los propietarios del Barça”

Bruno Fortea Miras

Barcelona, 9 mar (EFE).- Tras la celebración de unas elecciones decisivas para el Barcelona, el escritor Roger Vinton reivindica el papel de los socios, de quiénes lamenta que no sean 'conscientes de que son los propietarios del club', en el libro 'El Barça davant la crisi del segle' (El Barça ante la crisis del siglo).

En esta obra, publicada por la editorial Grup62, el autor sitúa como una prioridad la preservación del actual modelo de propiedad 'ante el riesgo de convertirse en una sociedad anónima' y, a lo largo del ensayo, dibuja una radiografía crítica del momento de debilidad económica y deportiva que traviesa el Barcelona.

Roger Vinton, que es el pseudónimo bajo el cual se dio a conocer en 2012 este escritor, explica, en una entrevista concedida a EFE, que se mantiene en el anonimato porque prefiere que 'se valore a la gente por el trabajo que hace, en lugar de por quién es'.

-Pregunta: En el libro afirma que el Barça está ante la peor crisis desde el año 1908, ¿por qué lo piensas?

-Respuesta: Hoy en día, el fútbol juega con unas cantidades económicas tan grandes que, en el caso de crisis, los daños también pueden ser muy grandes. Por eso comparo la situación actual con la de 1908, cuando Joan Gamper salvó al club de su desaparición, en medio de una crisis generalizada en el mundo del fútbol.

-P: ¿De verdad no ha habido peores momentos que el actual?

-R: Es cierto que la construcción del Camp Nou triplicó el precio previsto y eso dejó una situación financiera complicada. A nivel deportivo, se pagó caro. Entre 1960 y 1974, el equipo no ganó ninguna Liga. Aquella crisis estalló en lo deportivo, pero la actual es más preocupante, porque el Barça ahora mismo debe 1.200 millones de euros.

-P: ¿Cómo se va a liquidar esta deuda pendiente?

-R: No se va a liquidar, es imposible. Hay que reestructurarla para que sea digerible. Habrá que hablar con los acreedores para que dejen aplazar los pagos. Además, el club también debe reducir los gastos para tener superávit. El Barça, al no ser sociedad anónima, no puede capitalizarse de otra forma que no sea con sus beneficios.

-P: ¿El contrato de Messi es un lastre, en este sentido?

-R: Messi cobra mucho, pero él no es el problema. El problema son los tres o cuatro jugadores que, en agregado, cobran lo mismo que Messi, pero su rendimiento es nulo.

-P: En el libro dice que “cualquier barcelonista debería rezar para que el Espai Barça no pueda culminar”.

-R: Sí, aunque el estadio, sin duda, debe reformarse, porque el Camp Nou está desfasado. Lo que a mí no me gusta es el proyecto de Bartomeu. Su Espai Barça cuesta 800 millones que se sumarían a los 1.200 de deuda actual. Y esto llevaría al club a una situación límite.

-P: Es muy crítico con Bartomeu y Rosell...

-R: Creo que destruyeron de forma consciente el modelo de club que heredaron. Ficharon a estrellas como Neymar y trataron al cargo de entrenador como si fuera una figura decorativa. Rosell quiso demostrar que él también podía hacer un equipo ganador sin Messi ni Guardiola.

-P: ¿Qué responsabilidad tiene el socio en todo esto?

-R: Es absolutamente corresponsable, básicamente, porque es el propietario del club. Aunque, eso sí, la mayoría de los socios, cuando termina el partido del domingo desconectan y no vuelven a conectarse hasta el próximo domingo. Es una pena, porque no son conscientes de que ellos son los propietarios del Barça.

-P: ¿Cómo se les podría concienciar?

-R: Profundizando en la democratización del club. Existe tecnología suficiente como para facilitar más herramientas de control a los socios. Se les debe implicar más en la gestión de la entidad. Las Asambleas ya no sirven.

-P: ¿Ve a Laporta capaz de reformar y reflotar al Barça?

-R: ¿Por qué no? Conoce al club y ya ha demostrado que puede gestionarlo bien. Cogió al Barça en 2003 cuando también pasaba por un mal momento.

-P: En sus anteriores mandatos, él evocó mucho el lema “Més que un club” (Más que un club), ¿qué significa esta frase para usted?

-R: Que el Barça no es solo una entidad deportiva, sino que lleva añadidas una serie de aspiraciones y anhelos políticos de los catalanes.

-P: ¿Cómo valora el papel del club y de Bartomeu durante el “procés”?

-R: Optó por mantener un perfil bajo. Los manifiestos políticos fueron muy suaves y los hicieron cuando se vieron agobiados. Fue un momento en el que el Barça tendría que haberse implicado aún más y ellos intentaron nadar y guardar la ropa. Quisieron mantener cierta apariencia de catalanidad, pero sin molestar a otros. EFE