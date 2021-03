Visados parados, fichajes frustrados en el fútbol femenino

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 5 mar (EFE).- La escalada del fútbol femenino, en crecimiento deportivo, competitivo y económico en España y Latinoamérica, se ha visto mermada por la pandemia no solo en el aspecto económico, sino también en el retraso de los visados, que ha frenado varios fichajes de jugadoras internacionales.

'La covid-19 ha hecho mucho más compleja la tramitación de los visados. Todo tarda más. En este mercado de invierno teníamos varias jugadoras muy interesantes que podrían haber llegado de Latinoamérica a Europa y muchos clubes no se han arriesgado porque el tiempo del trámite se ha alargado por la pandemia', explica a EFE el agente chileno Edgar Merino, director de Solo Cracks.

Hasta cuatro jugadoras que podrían haber cruzado el Atlántico al fútbol europeo durante este mercado de enero vieron frustrado su sueño, dentro de las representadas por Merino, agente de jugadoras como las españolas Jenni Hermoso (Barcelona) y Marta Cardona (Real Madrid), la colombiana Natalia Gaitán (Valencia) o la chilena Christiane Endler (Paris Saint-Germain).

'En enero hicimos cinco movimientos y si no hubiera habido pandemia podríamos haberlos duplicado', añade Merino, cuya empresa intermedió en hasta 40 traspasos durante el mercado de verano.

Una situación similar ha vivido la agencia española Unik Sports. 'Se han caído varios contratos de jugadoras extranjeras, porque al no ser profesional el fútbol femenino los visados son normales y los que antes tardaban una o dos semanas ahora requieren mes y medio. Esto ha hecho que se frustren acuerdos', asegura a EFE su cofundadora, Carlota Planas.

Que la Primera Iberdrola española no tenga la consideración de liga deportiva profesional -algo que en España solo tienen la liga masculina de fútbol y la de baloncesto, pero que el Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha comprometido a llevar al fútbol femenino- provoca una diferencia clave respecto a los jugadores hombres.

'En el fútbol masculino es más sencillo y rápido, se encarga el club y el jugador hace poco. En cambio en el femenino el trámite recae más en las jugadoras. Ser deporte profesional facilitaría el trámite', apunta Merino.

El efecto de la pandemia ha provocado que, por primera vez en el último lustro, el número de transferencias internacionales de jugadoras a nivel global se haya estancado. En enero de 2021 se cerraron 169 operaciones en todo el mundo, frente a las 179 del mismo mes de 2020. No obstante, el importe global pagado en traspasos fue superior: 310.000 dólares (257.000 euros) frente a 193.600 dólares (161.000 euros) en enero de 2020.

Aún así, el impacto fue menor que en el fútbol masculino, donde el número de traspasos en enero cayó un 36,2%, de 4.215 traspasos en enero de 2020 a 2.690 en enero de 2021, y el importe pagado bajó a la mitad (49%), de más de 1.160 millones de dólares (964 millones de euros) a 590 millones (490 millones de euros).

'Nos afectó más que en otros mercados aunque igualmente fue un buen mercado, mantuvimos el nivel de fichajes de un mercado sin covid, pero claro el fútbol femenino venía creciendo cada año y este año no hubo crecimiento, aunque mantuvimos lo de años anteriores, algo que es bueno', añade Merino.

'UN PASO ATRÁS' EN LOS PATROCINIOS DEL FÚTBOL FEMENINO

Carlota Planas y Arkaitx Coca pusieron en marcha Unik Sports en plena pandemia, con la jugadora del Barcelona Leila Ouahabi como principal jugadora, a la que se han sumado en poco tiempo otras azulgranas, como Patri Guijarro y Mariona Caldentey, la 'pichichi' de la Primera Iberdrola Esther González (Levante) o las porteras Misa Rodríguez (Real Madrid) y Lola Gallardo (Olympique de Lyon).

'En cuanto a los contratos estamos muy contentos, pero en tema de patrocinios sí que hemos notado un paso atrás, sobre todo porque las marcas se protegen por si se juega o si va a haber gente o no. Que haya menos partidos televisados también ha hecho que las marcas se echen atrás', apunta Planas, que reconoce que el alto número de aplazamientos en la Primera Iberdrola tampoco ha ayudado.

Bajo su punto de vista, una profesionalización de la principal competición española 'ayudaría muchísimo', ya que daría lugar una 'mayor visibilidad' con la venta centralizada de derechos televisivos. 'Ahora tengo domingos con seis partidos a la vez. No puedo ver a todas mis jugadoras', se queja.

Esa situación es aún más complicada en el contexto de las ligas latinoamericanas, aporta Merino. 'Se han suspendido ligas, se han hecho torneos más cortos...', explica. Esto afecta también a las posibilidades de las jugadoras a la hora de mejorar a nivel competitivo, ya que tienen menos tiempo de competición y rodaje a la hora de ofrecerse a los clubes europeos.

El retraimiento de las marcas que hacen los patrocinios y la reducción de las transferencias van a afectar al desarrollo de un deporte que estaba viviendo un crecimiento acelerado. 'Nosotros empezamos en 2013, que había un descuido enorme, y desde entonces en 3 ó 4 años eso empezó a cambiar y empezó a crecer muy fuerte. Más que un retroceso, la pandemia hará que el crecimiento no sea tan rápido', opina Edgar Merino.

'A nivel deportivo yo no creo que se pierda terreno, pero sí a nivel de visibilidad, porque no se te ve. No se puede acceder a los estadios, y si encima no puede ver a las jugadoras, es difícil que la gente se enganche', añade Carlota Planas. EFE

