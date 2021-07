Vitolo, entre los altibajos y la desconfianza de Simeone

Iñaki Dufour

Madrid, 4 jul (EFE).- 'Soy muy cabezota, intentaré por todos los medios ganarme un sitio en el once y demostrar al entrenador (Diego Simeone) que soy válido para jugar', expresó hace un año Víctor Machín, 'Vitolo', que no lo ha logrado en el Atlético de Madrid, en el que cierra una etapa fallida y sale cedido un curso al Getafe.

Pendiente del reconocimiento médico, con su presentación prevista para este mismo lunes a las 12.00 horas en la sale de prensa del Coliseum Alfonso Pérez, ese será el nuevo destino del extremo, internacional 12 veces con la selección española y devaluado en el conjunto rojiblanco, justo cuando más expectativas se aventuraban para uno de los futbolistas más potentes de la Liga en 2017.

Entonces fue fichado por el Atlético (tiene contrato con él hasta el fin de la próxima campaña, hasta el 30 de junio 2022), por unas cualidades indudables y por la insistencia incontenible de Diego Simeone, pero sin continuidad después, con sólo 38 partidos de titular de 159 disponibles como rojiblanco, entre la falta de confianza del técnico, las lesiones inoportunas y sus altibajos.

A lo primero, quizá lo más determinante, responden sus apariciones tan contadas en el once en todo este tiempo, sobre todo en las tres anteriores temporadas, aunque hubiera hecho méritos para más en alguna de ellas; a su irregularidad actual sus esporádicas titularidades del último curso, nada más cinco de 46 posibles; y a las dolencias musculares o un esguince de rodilla corresponden 23 de los 24 encuentros que se ha perdido de rojiblanco, desde su debut el 3 de enero de 2018 en octavos de la Copa del Rey contra el Lleida.

'Sí es verdad que no estoy jugando lo que me gustaría, pero al final eso tengo que ganármelo yo', expresó este mismo curso Vitolo, que no ha jugado ni tanto como se esperaba ni tanto como él pretendía cuando eligió el Atlético en el verano de 2017, mediante el pago de su cláusula de rescisión de 37,5 millones de euros, para seguir su carrera por más que entonces tenía una oferta de renovación encarrilada con el Sevilla.

159 ENCUENTROS DISPONIBLE, 23 PARTIDOS DE BAJA POR LESIÓN

Aunque en los primeros dos cursos y medio, el técnico aludió algunas veces a las lesiones como el factor principal para explicar sus contadas titularidades, la realidad es que Vitolo se ha perdido 23 partidos por ese motivo en sus tres años y medio en el Atlético y que ha estado disponible, en cambio, hasta en 159 encuentros de competición para ser alineado en los once iniciales por el técnico argentino, que nada más le eligió en 38 ocasiones. Es un 20 por ciento. Su cantidad de partidos completos se reduce a ocho choques.

Tras su primer semestre en el equipo de enero a junio de 2018, con trece duelos desde el once de 23 posibles, en la temporada 2018-19 sus presencias en el equipo inicial cayeron a siete de los 40 encuentros apto y de los 51 que jugó su conjunto; en 2019-20, a trece de los 43 que estuvo disponible o de los 50 que jugó su conjunto; y en 2020-21 a cinco de los 50 encuentros disputados.

Hubo un tiempo, el pasado curso y al anterior, cuando apenas fue titular en 20 encuentros de los 101 que afrontó su equipo -él estuvo apto en 83- que se intuía por momentos su titularidad a lo largo de la temporada, porque lo merecía por sus regates, su visión de juego o sus méritos en determinados choques. Y muy pocas veces luego fue así, aunque hubiera bajas o aunque sus intermitentes actuaciones, algunas de nivel, pero también otras de menor dimensión, presuponían su salto que luego ya fue impensable al once de Simeone.

2017-2021, LOS CONTRASTES IMPENSABLES

Ahora sale cedido del Atlético, con el que tiene contrato aún hasta 2022, muchísimo antes de lo que se presuponía en un extremo en el que tanta insistencia puso en su fichaje Diego Simeone, hasta el punto de que cambió el destino de una renovación con el Sevilla.

Era el verano de 2017, el Atlético ya se entrenaba en Los Ángeles de San Rafael y Vitolo aún pertenecía al Sevilla, mientras aguardaba el pago de la cláusula de rescisión por parte del club madrileño, cuando todo se aceleró de forma imprevista, con la posible continuidad del futbolista en el Sánchez Pizjuán.

El 10 de julio de 2017, José Castro, el presidente del Sevilla, anunció la ampliación de contrato de Vitolo por dos años más, hasta junio de 2022. 'Hay que tener un respeto por una entidad como el Sevilla. Llevo muchos días escuchando de qué color va a ser su camiseta, pero la próxima temporada va a vestir la blanca y roja del Sevilla', anunció el dirigente. Crecía su sueldo y su cláusula, de 38 a 50 millones de euros.

Unas horas más tarde, Vitolo llegó a Sevilla, de madrugada. Y unas horas más tarde, por la mañana, una vez que esa renovación no estaba firmada aún, la operación giró completamente: el extremo tomó camino a Madrid y fichó por el Atlético.

Simeone lograba uno de sus grandes objetivos entonces, el fichaje que tanto deseaba y tan poco utilizó luego. O tan poco le convenció después. Infrautilizado por el técnico en las alineaciones, sin el protagonismo esperado, sale del club con 101 partidos, sólo 38 de titular, ocho goles y la frustración de no haber triunfado. Ahora rebusca su mejor nivel en el Getafe, a las órdenes de Míchel.

-- LOS NÚMEROS DE VITOLO EN EL ATLÉTICO DE MADRID:

==================================================

- Partidos disponible: 159 (46, en 2020-21; 43, en 2019-20; 40, en 2018-19; y 30, en 2017-18).

- Partidos jugados: 101 (15, en 2020-21; 35, en 2019-20; 28, en 2018-19; y 23, en 2017-18).

- Partidos titular: 38 (5, en 2020-21; 13, en 2019-20; 7, en 2018-19; y 13, en 2017-18).

- Partidos sin minutos por decisión técnica: 58 (31, en 2020-21; 8, en 2019-20; 12, en 2018-19; y 7, en 2017-18).

- Partidos de baja por lesión: 23 (2, en 2020-21; 7, en 2019-20; 11, en 2018-19; y 2, en 2017-18).

- Partidos de baja por sanción: 1 (1, en 2017-18).

- Goles: 7 (3, en 2019-20; 1, en 2018-19; y 3, en 2017-18).

- Títulos: 3 (1 Liga 2020-21, 1 Liga Europa en 2017-18 y una Supercopa de Europa en 2018). EFE