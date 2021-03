Viuda de legislador fallecido por covid ocupará su escaño en Congreso de EEUU

Washington, 20 mar (EFE).- La republicana Julia Letlow, viuda del legislador Luke Letlow, fallecido en diciembre por covid-19, ocupará su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras ganar este sábado las elecciones especiales en el distrito 5 de Luisiana, según las proyecciones de los medios de comunicación.

Los diarios de The Washington Post y The New York Times dieron por ganadora a Letlow, con el 64,9 % de los votos.

La candidata, respaldada por el liderazgo del Partido Republicano en el Congreso federal y el expresidente Donald Trump, se batía frente a 11 rivales en la circunscripción 5 (noreste de Luisiana), donde su marido ganó en diciembre, aunque no llegó a jurar el escaño porque murió por covid-19 semanas después.

Este sábado también había elecciones especiales en el distrito 2 de ese estado, que engloba Nueva Orleans y Baton Rouge, y cuyo escaño en la Cámara Baja estaba vacante desde que el demócrata Cedric Richmond, lo abandonara para unirse al Gobierno del presidente Joe Biden.

Aquí, dado que ninguno de los contendientes ha sacado más de un 50 % de los sufragios, tendrá que celebrarse una segunda vuelta en abril entre los dos más votados, los demócratas Troy Carter, líder de la minoría en la Cámara Alta de Luisiana, y Karen Carter Peterson, perteneciente al ala más de izquierda del partido.

Carter, que obtuvo el respaldo de Richmond, se ha hecho con el 36,4% de los sufragios, y Carter Peterson, con el 22,9%.

De esta manera, al tener los demócratas una exigua mayoría en la Cámara de Representantes de EE.UU. con 219 legisladores frente a los 211 republicanos, este margen quedará más ajustado temporalmente hasta que se celebre la segunda vuelta por el distrito 2 de Luisiana.

Había pocas dudas en esta jornada sobre qué partido se quedaría con esos dos escaños, ya que el distrito 2 es de mayoría demócrata y el 5 es republicano. EFE