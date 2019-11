Vivo Keyd gana duelo de brasileños en eliminatorias de 'Counter Strike'

Bogotá, 12 nov (EFE).- Vivo Keyd celebra hasta hoy la victoria sobre otro equipo brasileño de postín, el Redemption POA, en la emocionante final del 'Counter Strike', uno de los campeonatos más esperados de CS GO en América Latina.

La decisión puso final el 10 de noviembre a la lucha en la que intervinieron 667 equipos con la mira puesta en la final presencial en China, para la que se aseguró el Vivo Keyd, de la capital del país, Brasilia.

Esta final se decidió en un partido MD3 ('Best of Three').

En la primera fase dominó Vivo Keyd, pero ya en la segunda fase igualó Redemption POA, equipo procedente del sur brasileño.

La tercera parte fue feroz.

Al final, Vivo Keyd abrió una ventaja excepcional sin dar margen de recuperación a Redemption POA.

China a la vista para el equipo de Brasilia.

La participantes en esta competición se clasificarse de campeonatos desarrollados en Latinoamérica, Europa y Asia.

La organización repartió premios por un monto de 50.000 dólares entre los tres primeros clasificados. Así, el campéon embolsó 35.000 dólares, el subcampeón 10.000 dólares y 5.000 el tercero.

Las finales presenciales se disputarán del 12 al 15 de diciembre en el nuevo estadio Yangcheng, de la ciudad china de Shuzou.

= Resultados de la final de la competencia:

- Mapa del infierno (Primer partido)

Vivo Keyd 16-9 Redemtion POA

- Mapa del tren (Segundo partido)

Vivo Keyd 7-16 Redemtion POA

- Mapa final Vértigo (tercero y último partido)

Vivo Keyd 16-8 Redemtion POA. EFE