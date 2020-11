Vizcarra acepta su destitución y deja el Palacio de Gobierno de Perú

Lima, 9 nov (EFE).- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aceptó este lunes la decisión del Congreso que lo destituyó de la jefatura del Estado por 'incapacidad moral' y anunció que abandonará de inmediato el Palacio de Gobierno.

'Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión', señaló el destituido gobernante en una declaración brindada en el patio del palacio presidencial rodeado por sus ministros en pleno.

Vizcarra, quien lució relajado e informal, aunque conmovido en la parte final de su declaración, aseguró que en línea con sus 'convicciones democráticas' acepta la decisión del Congreso y no desea 'que de ninguna manera' se entienda que su 'espíritu de servicio al pueblo haya sido tan sólo una voluntad de ejercer el poder'.

TRANSPARENCIA Y CONCIENCIA

'Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo y todos ustedes lo saben' remarcó antes de agradecer 'a todo el equipo' que lo ha acompañado durante su gestión, que comenzó en marzo de 2018, así como 'profundamente al pueblo peruano', por su apoyo.

'Salgo de Palacio de Gobierno como entré hace dos años y ocho meses, con la frente en alto, y llano a afrontar las investigaciones que corresponden para afrontar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones', aseguró.

Vizcarra consideró que, a pesar de que durante la mañana de este lunes se presentó ante el pleno del Congreso para presentar sus argumentos de defensa, los parlamentarios no lo escucharon: 'y si me escucharon no me entendieron', remarcó.

'Reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido... esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien, esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos y esperemos, ojalá, que pronto no nos enteremos de cuales son los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han tomado hoy en el Congreso', sostuvo.

INCAPACIDAD MORAL

El Congreso de Perú destituyó este lunes a Vizcarra, con 105 votos a favor, tras debatir la llamada 'moción de vacancia' impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).

La resolución parlamentaria declaró la 'permanente incapacidad moral del presidente', por lo que se aplicará 'el régimen de sucesión establecido en la Constitución', que será efectivo este martes tras haber sido comunicado al gobernante.

Ya que Vizcarra no tiene vicepresidente, ahora la presidencia peruana recaerá en Manuel Merino, el presidente del Congreso e integrante del grupo político centro derechista Acción Popular (AP), quien anunció que jurará durante la mañana de este martes.

Sin embargo, la decisión del Congreso generó sorpresa, desconcierto e indignación, con cacerolazos y protestas ciudadanas, así como el rechazo de políticos, constitucionalistas, analistas y hasta representantes de la iglesia Católica, como el Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien pidió al parlamento que rectifique su decisión. EFE