Vlasic: 'Debemos evitar llegar a la última jornada con todo en juego'

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El centrocampista Nikola Vlasic reconoció la importancia del encuentro del viernes ante la República Checa y la necesidad de obtener un triunfo para evitar llegar a la última jornada con la clasificación en juego.

'Contra la República Checa es importante la victoria para no tener que jugarnos todo ante Escocia. Siempre es difícil cuando te juegas todo en el último partido para pasar. Los checos tienen tres puntos pero también irán a por la victoria contra nosotros. Va a ser muy difícil', auguró el volante del CSKA Moscú.

Croacia perdió el primer encuentro contra Inglaterra y ahora carece de margen de error para poder cumplir su objetivo y alcanzar los octavos de final.

'Si el partido contra Inglaterra hubiera acabado con empate a cero la impresión sería mejor pero cuando pierdes todo parece un desastre y que nada funciona. Espero el apoyo de la afición en los próximos partidos. Su apoyo significa mucho', destacó Vlasic.

El centrocampista jugó de inicio contra Inglaterra. Sin embargo prefiere no desvelar si permanecerá en el once inicial de Dalic.

'No sé si seré titular. El técnico aún no ha decidido nada. Estoy listo como todos los demás. Contra Inglaterra estaba preparado y salí de titular. No diré nada más', indicó.

Vlasic contempla el futuro de la fase de grupos sin hacer cálculos. Croacia solo piensa en ganar los dos partidos que le restan ante Escocia y la República Checa.

'Escocia y la República Checa son los dos buenos equipos. Debemos ganar a las dos y seguir adelante', concluyó. EFE