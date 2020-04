Von der Leyen: 'Me preocupa en particular la situación en Hungría'

Bruselas, 2 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo este jueves que le 'preocupa' que algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) puedan excederse en sus medidas durante el estado de emergencia y subrayó que le inquieta 'en particular la situación de Hungría'.

'Me preocupa que algunas medidas van muy lejos, y me preocupa en particular la situación en Hungría. Tomaremos las acciones que sean necesarias, como ya hemos hecho en el pasado', dijo Von der Leyen en una breve rueda de prensa telemática dedicada a la respuesta de la Comisión Europea contra el coronavirus.

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario ya aseguró el pasado martes: 'es de la máxima importancia que estas medidas de emergencia no sean a costa de nuestros principios fundamentales y valores de nuestros tratados', pero no mencionó directamente a Hungría.

Con casi la totalidad de la oposición en contra, Hungría aprobó una nueva legislación el lunes que autoriza al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, a gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus, una normativa que incluye sanciones penales por la difusión de noticias falsas, lo que pone en jaque la libertad de prensa en ese país.

El miércoles, trece países de la Unión Europea, pero ninguno de ellos del este de la UE, también dijeron que es 'legítimo' adoptar medidas extraordinarias, pero subrayaron estar 'profundamente preocupados por el riesgo de violación de los principios del Estado de derecho'.

Los Estados miembros que firmaron el comunicado (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Portugal y Suecia) también evitaron mencionar directamente a Hungría.

Von der Leyen señaló en su comparecencia que Bruselas está en contacto con las autoridades húngaras y recordó que en el Colegio de comisarios del miércoles se trataron 'las medidas de emergencia en todos los Estados miembros, incluida Hungría'.

'Las medidas de emergencia tienen que limitarse a lo que es necesario y ser estrictamente proporcionales (...), no deben ser indefinidas y, muy importante, deben estar sometidas a un escrutinio regular', dijo la presidenta de la Comisión Europea. EFE

