Von Uckermann y Ana Serradilla ven al futuro en su nuevo filme romántico

México, 19 dic (EFE).- Después de tres años de haber sido filmada, este 25 de diciembre se estrena en México 'El hubiera sí existe', una cinta con tintes futuristas y románticos protagonizada por los afamados actores Christopher Von Uckermann y Ana Serradilla.

En la película, Elisa, la protagonista, recibe una visita de su versión más longeva cuya finalidad es advertirle de que si no hace cambios en su vida, ni el amor ni lo profesional serán satisfactorios.

Este es el punto de partida, en el que se explora el por qué el ser humano muchas veces se queda con ganas de hacer cosas pero no tiene el valor de ir por ellas.

'Por miedos, porque a veces nosotros nuestro peor enemigo, nos ponemos límites, creemos que no podemos o escuchamos a los demás que también dicen que nos podemos y les hacemos caso', manifestó a Efe Serradilla.

'Sí, sí. Esos miedos no están sólo en el trabajo', indicó Von Uckermann.

Con respecto a la posibilidad de viajar en el tiempo y darle un consejo a su versión más joven, Serradilla fue enfática en su comentario y dijo que 'la calmaría y le diría que se va a poner bien, que aguante y que resista', dijo.

Por su parte, Uckermann aseguró que un viaje en el tiempo para alcanzar metas es una idea tentadora.

'Muy adentro sabes lo que quieres, pero quieres saltarse los procesos. Si te preguntan '¿quieres saltar en el tiempo?' suena bastante tentador, pero corriges, tienes que volver a corregir y volver a corregir', dijo.

Con respecto al concepto del filme, para el ex-RBD (la serie mexicana de éxito mundial 'Rebelde') la cinta va más allá de la comedia romántica.

'Es más como un 'dramedy', es light. Luego vas entrando a este universo, pero te deja un buen sabor de boca', dijo.

Actualmente, e inmerso en un proyecto musical, del que se desprende el sencillo 'Sutil universo', el también cantante explora esta faceta con este filme ya que uno de sus temas adereza una de las escenas románticas.

'Ese tema lo compuse hace dos años. Me gusta componer en inglés. Le mostré el tema al director y me dijo 'me encantaría meterlo a la película' y así fue. Así me gusta musicalizar proyectos, no siempre me siento cómodo, pero en este caso iba con la historia, y la escena de amor quedó bastante bien', refirió.

REPARTO DE PESO

Conocida por telenovelas como 'Te sigo amando' o 'Lo que es el amor', entre muchas otras, Claudia Ramírez está de regreso en el cine con 'El hubiera si existe', en la que personifica a la madre de Elisa.

Hoy en día, la actriz se muestra contenta de regresar al cine y recuerda con cariño sus participaciones en el séptimo arte como 'Sólo con tu pareja' (1991), dirigida por Alfonso Cuarón, con quien también tuvo un noviazgo en aquel momento.

'Ese es mi 'one hit wonder' (cantante de un solo éxito). Ahora soy la mamá del cine nacional. Empecé haciendo cine y me encanta, por eso voy ahí otra vez, descubriendo proyectos que me interesan que me gustan. Me encanta hacer participaciones especiales', citó.

Afamada actriz de cine, teatro y televisión, Ofelia Medina, encarna en 'El hubiera sí existe' a la versión futura de Elisa, y para Ofelia el poder seguir activa es una suerte, por lo que, la también activista, reveló que el aceptar proyectos depende en muchas ocasiones de su situación económica.

'Depende de mi situación económica. Si puedo, algo que no me parece tan interesante, no lo hago, pero a veces lo hago y lo hago con gusto, es mi trabajo ser actriz. Aun así todo lo que he hecho en mi vida, que unas han sido por el gusto y otras por el gasto, no me arrepiento. Di lo mejor de mí misma y son proyectos dignos', citó.

Asimismo, la protagonista de 'Frida, naturaleza viva' (1983), además de la obra musical 'Cada quien su Frida', que continuará por tres semanas más, compartió que está trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico dirigido por ella.

'Estoy haciendo una película. Ahora estoy editando mi segundo documental que es sobre la Virgen de Zapopan, en eso estoy y a eso me dedicaré. Creo que acabaremos edición en febrero y entra postproducción en junio', mencionó.

Finalmente, Von Uckermann hizo énfasis en que en los próximos meses estará enfocado en su proyecto musical alternativo, mientras que Serradilla tiene un par de estrenos para el 2020.

'El próximo año se va a estrenar en el festival de Punta Cana, en República Dominicana. Una película que se llama 'Nebaj' y que trata el delicado tema de la guerrilla. No tenemos fecha exacta para 'El año de la plaga', que fue una película que se hizo en Rusia y Barcelona. Ya se estrenó en España pero aún no tiene fecha de estreno en México', concluyó. EFE