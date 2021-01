Voz de Mando innova con 'El de arriba', un canto a la honestidad

Inés Amarelo

México, 15 ene (EFE).- La banda mexicana Voz de Mando sorprendió este viernes con un innovador corrido, 'El de arriba', una canción que defiende que a través de la honestidad 'y haciendo las cosas bien' se puede llegar lejos, aseguraron en entrevista con Efe.

'En la cultura mexicana se dice el que no tranza (engaña) no avanza, pero hay mucha gente que da el ejemplo de hacer las cosas desde el lado honesto y eso también tiene su recompensa', explicó Miguel Gaxiola, quien toca el bajo quinto (instrumento de cuerda punteada) en la agrupación.

'El de arriba' es un corrido cuya autora es Erika Vidrio y que conquistó a los miembros de Voz de Mando cuando recibieron la propuesta, tanto por su música como por la energía de su letra que, consideraron, es buena para revitalizar esos mensajes positivos que estuvieron presentes desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

'Al principio de la pandemia había mucha onda del tema de pensar positivo pero aun así creo que esta (canción) no está demás porque lo lleva de una manera un poco distinta, de manera más agresiva... sobre que sí hay que seguir luchando pero con garra, con entrega y con entusiasmo', añadió el músico.

La agrupación, que cuenta con tres nominaciones al Latin Grammy y cuyas cifras han ido creciendo exponencialmente desde que nacieron en 2009, ha seguido hasta el momento el camino del regional tradicional pero con una propuesta a la vez innovadora en la que fusionan música norteña con el sonido de la tuba, habitual en el noroccidental estado de Sinaloa.

A pesar de tener claro el camino que quieren seguir, defienden la libertad del regional mexicano, que no ha hecho más que crecer en los últimos años y, con ello, renovarse con nuevos sonidos.

'Hay jóvenes que están haciendo mucha música y le han dado giros a lo que es el regional mexicano. Aquí no hay reglas, todo está permitido.En nuestro caso tenemos nuestra línea musical y no porque venga una corriente nos subimos. Siento que eso sería deshonesto con nosotros mismos', consideró Jorge Gaxiola, acordeonista y vocalista.

Para Voz de Mando es una fortuna estar viviendo este momento de éxito para el género con el que crecieron y que ahora es su profesión, a la vez que ven cómo aumentan sus seguidores más allá de las fronteras de México o Estados Unidos, donde residen.

CONSUELO PARA LOS MIGRANTES

Por otra parte, son conscientes de que muchos de los más de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos recurren a su música y a la de muchos otros grupos del país para sentirse más cerca de su hogar y eso les hace sentir orgullo.

'Hay muchos mexicanos en EE.UU. que por muchos años han sentido la nostalgia de su México y probablemente consumen mucho más música mexicana. Me ha tocado (conocer) personas que por la misma nostalgia de no poder regresar añoran la música, los sabores y los olores' dijo Jorge.

Por su parte, los miembros Voz de Mando están enfocados en seguir haciendo música como hasta el momento, desde el estudio de su casa, con cariño y con pasión por lo que hacen, a pesar de que ya están deseando volver a los conciertos para conectar de nuevo con sus seguidores.

Los dos coincidieron en que no echan de menos solo el ingreso económico que los 'shows' implican, sino también el 'ingreso de energía' y la emoción de viajar y vivir experiencias.

'Tuvimos que privarnos de eso en esta etapa pero tenemos que agradecer que hasta ahorita hemos contado con salud: no nos han tocado tragedias cercanas y a mucha gente sí. No podemos echar las campanas al vuelo porque todo esto no se acaba todavía', terminó Miguel. EFE