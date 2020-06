Vuelve a aplazarse votación para investigar EEUU por racismo y abuso policial

Ginebra, 18 jun (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aplazó hoy por segundo día consecutivo la votación para decidir si investigar a Estados Unidos por racismo y abusos por parte de las fuerzas policiales contra la población afrodescendiente, como solicitan 54 países africanos.

La presidenta de turno del consejo, la embajadora austríaca Elisabeth Tichy-Fisslberger, anunció durante el debate reanudado hoy en torno a esta cuestión que la decisión sobre el borrador propuesto por iniciativa africana será tomada mañana viernes o el próximo lunes.

El nuevo retraso muestra las dificultades para poner en marcha una iniciativa en la que las naciones de África pedían inicialmente la creación de una comisión internacional de investigación contra Estados Unidos, una herramienta habitualmente utilizada sólo en muy graves casos de violaciones de derechos humanos.

Ya el miércoles las presiones de países no africanos hicieron que los patrocinadores de la propuesta rebajaran su petición y solicitaran que la investigación sea llevada a cabo en lugar de ello por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la chilena Michelle Bachelet.

Sin embargo, la iniciativa sigue encontrando oposición en el seno del consejo, donde pese a la unánime condena del racismo y del homicidio del afroamericano George Floyd el pasado mayo en EEUU (crimen que ha causado una ola internacional de indignación) algunos participantes en el debate de hoy aún expresaron reservas.

Fue el caso de Israel, que pidió no circunscribir el problema del racismo únicamente a un sólo país como Estados Unidos, o de organizaciones no gubernamentales que subrayaron que países no democráticos cometen mayores abusos vinculados al racismo, caso de China con su sistemática detención de la minoría uigur.

Frente a ello, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch denunciaron hoy el intento de algunos países de 'retirar toda referencia a Estados Unidos de la resolución, transformando el texto para que sea tan vago que no tenga sentido'.

Por su parte, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) urgió al Consejo de Derechos Humanos a que apruebe una investigación independiente contra las prácticas policiales racistas en Estados Unidos pues 'no se puede seguir siendo cómplice en la opresión de los afroamericanos'.

De lograr salir adelante la iniciativa africana, sería la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos dirigida expresamente a Estados Unidos, país que se retiró hace un año de esta institución de Naciones Unidas aduciendo que este órgano actuaba de manera tendenciosa.

Fuentes cercanas a ONG presentes en el actual debate han expresado su temor a que Estados Unidos esté presionando a varios países, entre ellos gobiernos latinoamericanos, para que retiren su apoyo a cualquier investigación que se enfoque específicamente hacia EE.UU. EFE