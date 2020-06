Vuelve Cabrera, el hombre más rentable de la historia del Getafe

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 15 jun (EFE).- Cuando Leandro Cabrera llegó al Getafe cedido por el Crotone italiano a mitad del curso 2017/18, no atravesaba su mejor momento. En 18 jornadas de la Liga transalpina, apenas había disfrutado de 365 minutos. Su valor era de 600.000 euros. Un par de temporadas después, se fue al Espanyol por 10 millones.

Sin duda, fue una de las operaciones económicas más provechosas de la historia del Getafe, que tras el final de su cesión compró al defensa central uruguayo por una cantidad muy baja, los ya citados 600.000 euros.

En apenas una campaña y media multiplicó su valor por dieciséis y su salida, en el pasado mercado invernal, al principio fue un golpe duro para el equipo de José Bordalás, que perdió a un central de garantías que estaba en su mejor momento. Era un muro en el centro de la defensa junto al togolés Djené Dakonam y además estaba en racha: acumulaba tres goles prácticamente consecutivos entre Liga y Liga Europa.

La apuesta de Cabrera fue arriesgada. Cambió un equipo que estaba haciendo historia en la Liga Europa y que por segundo año consecutivo aspiraba a terminar entre los cuatro primeros por otro que peleaba por el descenso. No podía desperdiciar la oportunidad de, a sus 28 años, dar un salto de calidad enorme en sus emolumentos. Hizo las maletas, se arriesgó y se marchó.

Desde que el 19 de enero de 2019 se hiciera oficial su fichaje por el Espanyol, Cabrera mantiene su continuidad sobre el verde de los campos de LaLiga. En el Espanyol no ha dejado de jugar. Es indiscutible para su entrenador en el centro de la zaga. Ha disputado completos los ocho partidos del campeonato, incluido el primero tras los tres meses del parón generado por el coronavirus.

El club presidido por Chen Yansheng invirtió una gran cantidad de dinero en reforzar a un equipo que tenía que cambiar de rumbo si no quería descender. Con Cabrera, llegaron Adrián Embarba (Rayo Vallecano) y Raúl de Tomás (Benfica) para aumentar la partida de gastos en un total de 40 millones de euros.

De momento, la inversión parece haber funcionado a medias. Los resultados, claramente han mejorado. Desde que los tres coincidieron en la plantilla 'periquita', el Espanyol ganó cinco partidos y empató tres. No ha perdido. Sin embargo, aún son colistas. El trabajo lo tendrán que completar en las últimas diez jornadas. Lo que antes parecía imposible, ahora no es descabellado. La opción de la salvación no es ninguna quimera.

Cabrera tiene parte de culpa del peldaño que ha subido el Espanyol. Y, sin él, el Getafe aún mantiene viva su bandera de firmar una temporada épica. Con el uruguayo fuera, fue capaz de eliminar al Ajax en la Liga Europa y de mantenerse al borde de los puestos de la Liga de Campeones hasta el parón que comenzó en marzo.

De esos 10 millones de euros invirtió 5'5 en fichar a otro uruguayo, Erick Cabaco, que llegó procedente del Levante y que hasta ahora sólo ha disputado unos testimoniales 8 minutos. También adquirió los servicios de Chema Rodríguez por 1'5 millones. Tampoco ha jugado mucho. Apenas 90 minutos, contra el Sevilla.

El hueco de Cabrera lo ocupó un jugador que ya estaba en la plantilla del Getafe. Xabier Etxeita, era la sombra del uruguayo y de Djené y, cuando 'Lele' se fue al Espanyol, ocupó su hueco con éxito. Sin embargo, este fin de semana no se podrá enfrentar a su ex compañero por acumulación de tarjetas.

Si no hay sorpresas, Cabrera volverá a pisar el césped del Coliseum Alfonso Pérez. Lo hará sin el público que antes le adoraba y que ahora no podrá expresar sus sentimientos hacia él. Sin embargo, cuando se fue, quedó el consuelo económico. Junto a los 10 millones que el Getafe recibió por Roberto Soldado y por Pedro León, los de Cabrera igualan el mejor registro histórico de un club que supo adaptarse a la ausencia de un jugador que era clave. EFE