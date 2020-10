Vuelven a contratar director escuela que hizo comentario sobre el holocausto

Miami, 8 oct (EFE).- La junta escolar del condado Palm Beach, en el sur del estado estadounidense de Florida, aprobó contratar de nuevo al director de una escuela secundaria que fue despedido el año pasado tras un polémico comentario que hizo a una madre de familia sobre el holocausto judío, informan este jueves medios locales.

Con una divida votación de 4-3, la junta escolar atendió así la recomendación de un juez administrativo a favor de que William Latson, quien durante ocho años fue director de la Spanish River High School, volviera a su puesto de trabajo y se le reembolse además 152.000 dólares.

El director había sido despedido tras decir a una madre de familia en un correo electrónico que 'no todo el mundo cree que ocurrió el Holocausto', comentario que trascendió a los medios de comunicación y generó una controversia de alcance nacional.

Según recoge el diario Palm Beach Post, durante la sesión de la junta desarrollada el miércoles una gran mayoría de sus miembros estuvieron en contra de re colocar en su puesto al director, no obstante muchos dijeron que la decisión del juez administrativo les dejaba poco margen de maniobra.

Señalaron que mantenerse en su posición de no devolver a Latson a su puesto de trabajo supondría una costosa batalla legal y que de hecho ya habían gastado más de 100.000 dólares en el fuero administrativo para defender el despido del director.

El miembro de la junta Chuck Shaw, quien el año pasado votó a favor de la rescisión del contrato de Latson, lamentó el comentario del director pero culpó a los medios de comunicación por hacer pública 'toda esta conversación antes de que el superintendente tuviera la oportunidad de comenzar a abordarla'.

Shaw fue uno de los que votó a favor de que el director vuelva a su puesto, mientras que el director de la junta, Frank Barbieri, y los miembros Karen Brill y Erica Whitfield se opusieron.

'Si volvemos a contratar al doctor Latson, será una mancha en este distrito escolar que nunca desaparecerá', dijo Brill, quien es la única judía en la junta escolar.

Thomas Elfers, abogado de Latson, señaló que el director era un 'gran educador' y que había sido descrito falsamente como un negacionista del Holocausto, y que todo lo que hizo fue tratar de ponerse en una posición neutral y profesional.

Latson, quien no volverá al campus y ejercerá labores administrativas, había señalado en un email a una madre de familia que había preguntado si se iba a estudiar en Holocausto, que no podía decir que 'el Holocausto sea un hecho histórico', porque no estaba en 'condiciones de hacerlo como empleado del distrito escolar'.

En otra respuesta a la madre, quien le replicó que 'el Holocausto es un hecho, y un hecho histórico, no es un derecho ni una creencia', el directo señaló: 'No todo el mundo cree que ocurrió el Holocausto'.

'Tienes tus pensamientos, pero somos una escuela pública y no todos nuestros padres tienen las mismas creencias', agregó. EFE