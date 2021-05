VW recibe una oferta de 7.500 millones por Lamborghini, según medios alemanes

Berlín, 25 may (EFE).- Volkswagen, el mayor fabricante europeo de vehículos, ha recibido una oferta de 7.500 millones de euros por su marca de deportivos de lujo Lamborghini, informan este martes medios alemanes.

La revista especializada alemana 'Autocar', que cita documentos empresariales, apunta que la oferta proviene de la sociedad de cartera Quantum -de la familia Piëch, ligada desde hace décadas a Porsche y Volkswagen- y de la empresa de inversiones Centricus.

La compra, que incluye las actividades automovilísticas de Lamborghini y su factoría en Sant'Agata (sur de Italia), es parte de una estrategia más amplia de Quantum para situarse en el mercado de los deportivos eléctricos.

El grupo Volkswagen ya ha avanzado que no está interesado en vender la marca. Un portavoz de su filial Audi -de la que orgánicamente depende Lamborghini desde 1998- aseguró al diario económico 'Handelsblatt' que el fabricante de deportivos 'no está a la venta' y subrayó que no ha habido conversaciones al respecto.

Al frente de Quantum se encuentran Rea Stark y Anton Piëch, hijo del expresidente del consejo de vigilancia del grupo Volkswagen Ferdinand Piëch, que recientemente lanzaron la start-up de coches eléctricos Piëch Automotive. En esta empresa emergente trabaja también el expresidente del grupo Volkswagen Matthias Müller.

Piëch Automotive, radicada en Suiza, asegura en su página web que trabaja en tres modelos.

El primero en llegar al mercado, previsiblemente a finales de 2022, es un deportivo biplaza eléctrico con una batería capaz de cargarse en un 80 % en menos de cinco minutos y una autonomía de 500 kilómetros, según la empresa. EFE