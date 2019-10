Waddington juega entre la distopía y el cuento de hadas gótico en su debut

Jose Oliva

Sitges (España), 4 oct (EFE).- La cineasta española Alice Waddington debuta como directora con el filme 'Paradise Hills', que este viernes presenta en la sección competitiva Fantástico del Festival de Cine de Sitges y que se sitúa ya entre las favoritas, con una combinación de distopía y cuento de hadas gótico.

Rodada en inglés con un reparto internacional encabezado por Emma Roberts, Danielle MacDonald y Milla Jovovich y con la participación de Nacho Vigalondo en el guion, 'Paradise Hills', con una producción 100% española y un presupuesto inferior a 6,6 millones de dólares, se sitúa en un internado de lujo donde familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas.

A esta 'escuela Hogwarts' femenina y siniestra llega Uma (Emma Roberts) para ser 'reeducada' y que acepte el rico marido que su madre desea para ella y pronto descubre que la residencia oculta un oscuro secreto.

En la conferencia de prensa antes de la proyección pública del filme de esta noche, la cineasta dijo que 'la idea nuclear de la película tiene que ver con la presión que vive la gente joven para aparentar algo que no es, hasta el punto de hacer casi una copia clónica de los demás, dando una vuelta a los cuentos de hadas tradicionales'.

La inspiración personal de su cine bebe de fuentes clásicas, reconoce, como 'Labyrinth', de Jim Henson, o 'The Lord of the Rings', y en el caso concreto de 'Paradise Hills' han sido 'referentes' títulos como 'The Neverending Story', de Wolfgang Petersen; 'The Prisoner', de Peter Glenville; 'Logan´s Run', de Michael Anderson, o 'Daughters of the Dust ', de Julie Dash.

A nivel de vestuario, las referencias aún son más amplias ya que van desde el siglo XVII o el XIX, a la estética de los videojuegos o los videoclips de Grace Jones.

Waddington, primera cineasta de los cinco que presentan en Sitges esta 52 edición su ópera prima, aseguró que trabajar en el género es lo que quiere hacer el resto de su vida en un sentido amplio, sea 'ciencia ficción, terror psicológico, horror'.

Ese gusto por el género surgió ya desde pequeña en el cineclub que tenían sus padres, donde con seis años le pusieron a ver 'Metrópolis' y con una madre que tenía como película favorita 'Blade Runner'. 'Todos esos recuerdos emocionales te los llevas para el resto de tu vida', añadió.

Sobre la escasa presencia en el género de mujeres directoras, Waddington apunta que 'tiene que haber una evolución natural hasta que las cineastas vayan descubriendo y encontrando las historias que queremos contar', y en esa senda ha situado a autoras como la australiana Jennifer Kent, que debutó con 'The Babadook'.

Esta tendencia, añade, debe acabar con 'la idea que nos han vendido de que la violencia, la agresividad o incluso la locura como temática son historias que quizá la mujer no debía contar, porque eran peligrosas, pero tiene que ir cambiando poco a poco'.

Desarrollar la historia de 'Paradise Hills' desde el punto de vista del personaje de Emma Roberts fue deliberado, pues 'contar la historia desde los ojos de la protagonista, que va descubriéndola al espectador conforme lo hace ella tenía mayor interés dramático'.

En la actualidad, Waddington, cuyo nombre real es Irene, hija de padre vasco y madre catalana, prepara la que será su segunda película, 'Scarlett', que dirigirá, escribirá y producirá para la plataforma digital Netflix, y también ultima para este año un proyecto de serie televisiva en Estados Unidos.

Sobre una posible continuación de 'Paradise Hills', Waddington no se lo plantea de momento, pero confiesa que le gustaría hacer una secuela en formato de novela gráfica.

Sobre la eterna polémica entre el mundo del cine y la irrupción de las plataformas televisivas en el séptimo arte, la directora comenta que ella seguirá haciendo películas para el cine: 'A la generación de mis primos, de 13-14 años, les cuesta distinguir la diferencia entre ver una serie o una película en el cine, pero esa experiencia tan teatral de asistir a la sala no se tiene que perder, esa comunidad en la oscuridad'.

Reconoce, no obstante, que 'Netflix está dando oportunidad a voces nuevas'. EFE