Waltz y Öhman dejarán de dirigir el Staatsballet berlinés a finales de año

Berlín, 22 ene. (EFE).- El exbailarín sueco Johannes Öhman y la coreógrafa alemana Sasha Waltz dejarán de dirigir el Staatballet de Berlín antes de lo previsto, a finales de este año, informaron hoy fuentes de la ciudad-estado y capital alemana.

Öhman asumirá a comienzos del año que viene la gerencia y dirección artística del Danses Hus de Estocolmo y regresará de esta manera al mayor escenario de danza contemporánea de Suecia, razón por la cual también Waltz quiere poner fin a la codirección del Staatsballet, según el comunicado.

Öhmann cogió la dirección del Staatsballet en agosto de 2018 de manera interina y como sucesor del español Nacho Duato, quien había estado al frente del colectivo desde 2014 y cuyo contrato expiraba inicialmente en agosto de 2019; Waltz se sumó como codirectora en agosto de 2019.

El responsable de Cultura de Berlín, Klaus Lederer, y el consejo de la fundación aceptaron la petición de Öhman de rescindir antes de lo previsto su contrato como codirector del ballet berlinés para el 31 de diciembre de este año.

Lederer, quien informó asimismo al consejo de la voluntad de Waltz, expreso su respeto por la 'decisión personal' de ambos.

'Pero naturalmente me siento muy triste por ello, porque ambos han hecho despertar la danza en Berlín, han alcanzado un amplio público y nos han demostrado que no es desproporcionado fijarnos como objetivo que el Staatsballet, con sus grandes bailarinas y bailarines, siente precedentes a nivel europeo', afirmó.

El responsable de Cultura se mostró convencido de que en poco tiempo este objetivo ha quedado más cerca y 'todos lo han notado': los bailarines, el público y la crítica.

'Este tiempo compartido me ha demostrado que vamos por buen camino. Y este rumbo es el que seguiremos persiguiendo a partir de la temporada 21/22 con una nueva dirección que entusiasmará al colectivo tanto como el actual', aseguró Lederer.

No obstante, el nombramiento de Öhman y Waltz no estuvo exento de polémica, sobre todo el de la coreógrafa, que según los bailarines, como representante de la danza contemporánea, no era la persona adecuada para hacerse cargo del ballet clásico.

En una carta bajo el lema 'Salvad el Staatsballet', el colectivo expresó su descontento y comparó el nombramiento de Waltz 'con el de un entrenador de tenis como técnico de fútbol o el de un director de museo con un directo de orquesta'.

El Staatsballett surgió en 2004 de la fusión de los conjuntos de danza de las tres óperas estables de Berlín: la Staatsoper, la Deutsche Oper y la Komische Oper. EFE