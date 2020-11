Wellens: 'He atacado porque quería entrar primero en la última curva'

Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El belga Tim Wellens (Lotto Soudal), ganador de la etapa de este miércoles en la Vuelta 2020, desveló que atacó en la cuesta del final porque 'quería entrar el primero en la última curva', algo que iba a resultar decisivo.

'Pensaba que Van Baarle era el que iba mejor y Soler también, pero que lo preocupaba era entrar al sprint y por eso ha atacado para entrar en la curva en primera posición', explicó su decisión final dentro de la escapada de seis corredores que llegó por delante a la meta.

Wellens se mostró muy contento por su segunda victoria en esta Vuelta 2020. 'Quería una etapa, pero me he presionado para la segunda y, aunque es difícil ganar, me he sentido bien en la fuga y todo ha ido perfecto', congratuló.

'Es difícil ganar y me costó entrar en la fuga, en la que he estado con rivales muy difíciles y, además, se ha rodado muy rápido todo el día. El final sabía que era difícil y que tenía que entrar bien colocado en esa última curva', resumió su etapa.