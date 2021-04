'White Eye', del israelí Tomer Shushan, Gran Premio Internacional en el MECAL

Barcelona (España), 29 abr (EFE).- La película 'White Eye', del director israelí Tomer Shushan, ha ganado en el Gran Premio en la categoría Internacional del Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona MECAL, que ha cerrado su vigésimo tercera edición.

Según informó este jueves el certamen, en esa misma categoría Internacional obtuvieron el segundo premio 'Heading South', de Yuan Yuan, y el tercero, 'What We Don't Know About Mariam', de Morad Mostafa, mientras que hubo una mención especial para 'Piao Liu (Drifting)', de Hanxiong Bo.

El Gran Premio de la sección Animación correspondió al filme 'Souvenir Souvenir', del francés Bastien Dubois.

'The Ballet of Service', de la cineasta holandesa Marlies Smeenge, ganó el Gran Premio en el apartado Documental, y el Gran Premio Oblicua recayó en 'La marche', del quebequense Yoakim Bélanger.

El Premio de la Crítica fue para 'Piao Liu (Drifting)', de Hanxiong Bo, mientras que los premios del público fueron para 'Normal', de la francesa Julie Caty (Animación), y 'The Vibrant Village', de la polaca Weronika Jurkiewicz (Documental). EFE