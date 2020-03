William Wilson, nuevo CEO comercial de la Federación de Fútbol de EE.UU.

Chicago (EE.UU.), 23 mar (EFE).- El estadounidense William Wilson, un exagente deportivo y exejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol (MLS), fue nombrado este lunes como el nuevo CEO comercial de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer).

Wilson, de 52 años, que llega al cargo que dejó vacante Dan Flynn, retirado el pasado septiembre tras 19 años en el mismo, se espera que tome posesión a partir del próximo 30 de marzo.

La US Soccer dio a conocer el nombramiento de Wilson a través de un comunicado oficial en el que se señalaba también que su cargo oficial será el de Director Ejecutivo y Secretario General.

En los últimos meses, la US Soccer ha estado en la mira por las demandas contractuales del equipo femenino, lo que el pasado 12 de marzo le costó al colombiano estadounidense Carlos Cordeiro su renuncia al puesto de presidente.

Wilson llega al cargo de máximo responsable comercial de la US Soccer tras 29 años de experiencia en la industria deportiva nacional e internacional, a nivel de agencia, liga y equipo, en la que ha trabajado en todos los aspectos del negocio comercial.

Se une a US Soccer de la agencia deportiva mundial, Wasserman, donde se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y codirector de fútbol durante los últimos ocho años.

'Estamos encantados de que Wilson se una a US Soccer como nuestro CEO', expresó la presidenta interina de la US Soccer, Cindy Parlow Cone. 'Aporta experiencia a nuestro fútbol. Su perspectiva global, su experiencia en marketing y eventos deportivos en crecimiento y su amplio trabajo en el negocio deportivo serán invaluables en el crecimiento del nuestro deporte a todos los niveles'.

La visión de Wilson ayudó a lanzar la práctica de representación de Wasserman en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con la firma de Andrew Luck, la selección número 1 en el sorteo universitario del 2012, cuya extensión de contrato de 2016 fue la más grande en la historia de la liga.

La división ha crecido para representar a más de 100 jugadores de la NFL con agentes senior establecidos en todo el país, uno de los más completos en el deporte.

Como asesor de contratos certificado por el sindicato de jugadores de la NFL, tiene un profundo conocimiento de los problemas laborales, además de trabajar en el marco de un acuerdo de negociación colectiva.

Antes de Wasserman, Wilson se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de Negocios Internacionales y Eventos Especiales con la MLS y Soccer United Marketing (SUM) del 2008 al 2012.

'Estoy muy emocionado de unirme a U.S Soccer', dijo, por su parte, Wilson. 'Siempre he admirado a la Federación desde lejos y siempre he sentido que el escudo de fútbol de Estados Unidos es una de las mejores marcas en el negocio'.

Wilson destacó que tener ese producto para vender era el mejor que se podía dar dentro del mundo del deporte.

'No hay nada como aprovechar el apoyo de nuestra nación detrás de los equipos nacionales de hombres y mujeres, y veo una ventaja significativa en nuestra capacidad de trabajar para aumentar los niveles de participación, negocio comercial e impulsar la capacidad de competir en el campo al más alto nivel', subrayó Wilson.

Cuando Flynn tomó el trabajo como el mejor empleado de la federación en el 2000, US Soccer estaba en números rojos.

Cuando se fue, tenía un excedente de aproximadamente 150 millones de dólares (139 millones de euros). Pero a pesar de la salud financiera, Wilson hereda una organización en grave desorden comercial y más después del enfrentamiento abierto que el equipo nacional femenino se ha planteado contra el máximo organismo del fútbol estadounidense.

Un enfrentamiento que muchos consideran puede tener consecuencias muy negativas para el futuro del fútbol en Estados Unidos no solo a nivel de selección sino en toda su estructura de desarrollo.

Cordeiro renunció en medio de la polémica surgida por el lenguaje que el equipo de abogados de la Federación utilizó en su defensa ante la demanda por discriminación de género presentada por miembros del equipo nacional de mujeres campeonas de la Copa Mundial.

En sus presentaciones, los abogados argumentaron que había una 'ciencia indiscutible' que demostraba que las jugadoras eran inferiores a los hombres y que jugar con el equipo masculino requería un 'mayor nivel de habilidad' y 'más responsabilidad' que jugar con femenino.

Esa demanda está programada verse el próximo 5 de mayo ante un Juzgado Federal de Distrito, en Los Ángeles.

El equipo nacional femenino reclama al menos 60 millones de dólares (55,6 millones de euros) de compensación salarial después de haber ganado las dos últimas Copas Mundiales, mientras que el masculino no pudo clasificarse al Mundial de Rusia 2018, primera vez que quedaba fuera en 32 años.

Además de la disfunción, el verano pasado, el New York Times reveló que los empleados de la federación habían estado utilizando el sitio web de redes Glassdoor para publicar anónimamente críticas de la organización, que según el periódico calificaron a US Soccer como un 'lugar terrible y tóxico para trabajar'.

Estados Unidos, junto con México y Canadá, serán los anfitriones de la Copa Mundial 2026, uno de los objetivos que los directivos de la Federación han tenido en cuenta a la hora de hacer el nombramiento de Wilson.EFE