Wim Wenders será el galardonado del Festival de Cine de Sarajevo

Sarajevo, 19 jul (EFE).- El cineasta alemán Wim Wenders será el galardonado e invitado especial de la 27 edición del Festival Internacional de Cine de Sarajevo, del 13 al 20 de agosto, confirmó hoy el director del certamen cinematográfico, Mirsad Purivatra.

Wenders, que además de director de cine es también guionista, productor y actor, recibirá el premio 'Corazón de Honor de Sarajevo', que se entrega por logros extraordinarios en la industria cinematográfica y del festival mismo.

'Es una enorme felicidad para nosotros poder rendir homenaje a una de las personalidades centrales de la cinematografía mundial', dijo Purivatra, citado por el portal de noticias bosnio 'Klix'.

El director del festival, que se celebró por primera vez en 1995 durante la guerra de Bosnia, evaluó que 'como autor y fotógrafo cinematográfico excepcional, Wim Wenders aporta siempre al público historias y emociones inolvidables'.

El programa prevé una retrospectiva de las películas de Wenders, que dará una conferencia Masterclass a jóvenes expertos del cine.

Se presentará también una proyección especial de la versión restaurada de su filme de culto 'El hotel del millón de dólares' ('The Million Dollar Hotel'), por el que en 2000 ganó al Oso de plata del Festival internacional de cine de Berlín.

Entre los directores y actores galardonados por el 'Corazón de Honor de Sarajevo' en las pasadas ediciones del festival figuran, entre otros, Alejandro González Iñarritu, Oliver Stone, Robert de Niro, Benicio del Toro, Angelina Jolie o Gael García Bernal.

El autor de 'Paris, Texas', 'La sal de la tierra' ('The Salt of the Earth'), 'Buena Vista Social Club' y muchas otras, participará en el festival de Sarajevo por segunda vez.

En 2011 presentó en la capital bosnia su documental en 3D sobre la coreógrafa de danza contemporánea Pina Bausch, nominada en 2012 al Oscar.

Debido a la pandemia de la covid-19 el Festival de Sarajevo se celebró el año pasado solo de forma virtual, mientras este año se organiza con medidas de precaución y un aforo limitado. EFE

