Witsel: 'Todavía no hemos demostrado todo lo que podemos hacer'

Roma, 1 jul (EFE).- Axel Witsel, centrocampista de Bélgica, aseguró este jueves que su selección cuenta con una 'óptima generación' de futbolistas que 'todavía' no ha demostrado 'todo' lo que puede hacer, en víspera de la cita con Italia en los cuartos de final de la Eurocopa.

'Llevamos muchos años jugando juntos, al menos tres cuartos de nuestro equipo lleva mucho tiempo juntos. Somos una óptima generación. Todavía no hemos ganado nada, no hemos demostrado todo lo que podemos hacer', afirmó Witsel en la rueda de prensa de la víspera de la cita de Múnich.

'Yo quiero vivir el presente, queremos mejorar con respecto a lo que hicimos en el Mundial de Rusia', agregó, al referirse a la tercera posición conseguida en la última Copa del Mundo.

Para mejorar, Bélgica necesitaría alcanzar la final de esta Eurocopa y Witsel destacó la dificultad del camino, empezando por el nivel de Italia.

'Italia cuenta con muchos jugadores de calidad, juegan bien y mañana será un buen encuentro en el centro del campo. Italia quiere tener la posesión del balón, será complicado', afirmó.

'Es un cuarto de final, todos quieren dejar su huella. Italia juega muy bien, tiene óptimos centrocampistas, como Jorginho y Verratti. No va a ser fácil. Nosotros no nos adaptaremos a su juego y ellos no se adaptarán al nuestro', agregó.

Expresó su orgullo por haberse recuperado a tiempo de una grave lesión en el tendón de Aquiles y haber entrado en la lista del técnico Roberto Martínez.

'No fue fácil recuperarme y entrar en la lista. Es complicado recuperar un buen estado de forma, pero me siento bien y listo. No es un milagro, pero se habla mucho de mi recuperación. Me siento afortunado, pero también trabajé duro durante cinco meses, nunca me salté una sesión de fisioterapia. No fue fácil', dijo.

No dio ninguna pista sobre si Kevin De Bruyne y Eden Hazard lograrán competir este viernes en Múnich, tras las molestias sufridas en los octavos de final contra Portugal.

'De Bruyne y Hazard están mejor, es positivo, todavía no sabemos si estarán, lo sabremos mañana. Pero están mejor y decidirá el técnico. Sería mejor para nosotros si jugaran, pero veremos mañana', dijo.

También aseguró que para Romelu Lukaku, estrella del Inter de Milán, va a ser un partido 'especial', pero dijo que el delantero no dio 'ningún consejo particular' a sus compañeros sobre cómo medirse con Italia. EFE