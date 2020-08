Wolfsburgo-Olympique de Lyon: dos colosos atacan el título

Lucía Santiago

Madrid, 27 ago (EFE).- La historia se repite, como en 2013, 2016 y 2018, pero sin la pomposidad de otras veces. El estadio de Anoeta seguirá clausurado al público este domingo (20.00 CET) cuando el Wolfsburgo y el Olympique de Lyon protagonicen su enésimo duelo por el dominio del continente.

La final de la Liga de Campeones femenina medirá a las campeonas de Alemania y Francia, dos plantillas modeladas para el éxito europeo, si acaso con favoritismo del cuadro lionés aunque su superioridad ya no es tanta.

Por esta Final a Ocho avanzó con dudas. Pero avanzó, al fin y al cabo. Ganó por 2-1 al Bayern de Múnich. Por 1-0 se impuso al París Saint-Germain. Se coló, así, en la novena final de su historia. La séptima para Sarah Bouhaddi y Wendie Renard. La quinta consecutiva para un equipo de época, el mejor del último lustro. Desde 2016, la competición no conoce otro triunfador que no sea el Olympique de Lyon.

Este domingo en San Sebastián buscará su séptimo título -el quinto consecutivo- ante un rival de buen y mal recuerdo. Ante el Wolfsburgo cayó en la final de 2013. Se vengó en 2016 y 2018.

En 2020, el campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania pondrá a prueba sus hechuras. Los dos caminan hacia el triplete tras haber sellado su hegemonía nacional. Fuera de sus territorios, sin embargo, la lucha es más elevada. A excepción del 9-1 con el que el Wolfsburgo intimidó al Glasgow City en los cuartos de final, los resultados de los demás duelos expresaron una nueva realidad: a mayor igualdad técnica y física, mayor es el número de aspirantes.

El Barcelona o el París Saint-Germain bien podrían haber protagonizado la gran final por el título. Se despidieron del torneo apuntando al arbitraje. Entienden que la desigualdad es estructural si no se impone entre las mujeres el uso del VAR.

'Si queremos hacer crecer el fútbol femenino, tenemos que hacerlo crecer en todos los ámbitos. Y si tenemos estadios con la aplicación del VAR disponible, no se puede entender que la organización no lo utilice por ahorrarse unos euros, 5.000, 10.000 o 15.000, los que sean. Con el VAR, el resultado pudo ser otro', se quejó el martes el técnico del Barcelona, Lluís Cortés.

El miércoles se sumó Irene Paredes, la capitana del PSG. 'No entiendo por qué no hay VAR en la Champions femenina. Es parte de la discriminación, lo digo así y no me voy a esconder. Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad. Si estamos los mejores de Europa, necesitamos a las mejores árbitras de Europa, necesitamos la ayuda del VAR y de momento no la tenemos', denunció.

El pasado mes de septiembre, la UEFA anunció que esta herramienta empezaría a utilizarse en la final de esta edición de la Liga de Campeones y en la fase final de la próxima Eurocopa, donde también se empleará la tecnología de la línea de gol.

AL ATAQUE

Goles les sobran a priori en los dos finalistas. Ambos ganaron los seis partidos disputados esta temporada, a doble partido en dieciseisavos y octavos de final y a eliminatoria directa en cuartos y semifinales.

El Olympique de Lyon doblegó al Ryazan-VDV por un global de 16-0. También se dio un festín ante el Fortuna Hjorring (11-0). Ante el Bayern de Múnich (2-1) y el París Saint-Germain (1-0) la diferencia fue estrecha. En total, 30 goles en 6 partidos, aun habiendo perdido en enero a Ada Hegerberg, la máxima realizadora histórica de la Champions, por una grave lesión de rodilla.

Para el domingo Jean-Luc Vasseur pierde a Nikita Parris, expulsada ante el PSG. 'Estoy triste por ella', dijo el técnico sobre la atacante inglesa.

La estadística ofensiva tampoco pasa desapercibida en el Wolfsburgo. Promedia 5,33 goles por partido en esta edición de la Liga de Campeones. 15 ante el Mitrovica, 7 ante el Twente, 9 ante el Glasgow City y 1 ante el Barcelona.

La final promete, por tanto, espectáculo. Dos colosos atacan el título. EFE