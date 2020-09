Woods, Mickelson y Morikawa quedan fuera; igual que García, Otaegui y Rousaud

Mamaroneck (Nueva York, EE.UU.), 17 sep (EFE).- El legendario Tiger Woods se convirtió este viernes en el golfista más destacado que fue víctima de la dureza del recorrido del Winged Foot Golf Club, donde se celebra el Abierto de Estados Unidos, y del que quedó eliminado al no superar el corte de la segunda ronda.

Woods, de 44 años, ganador de 15 títulos de los torneos 'grandes', incluidos tres del Open US (2000, 2002, 200) acabó la ronda con 77 golpes (+7) y sumó 150 (+10), muy alejado del +6 en el que quedó el corte.

El legendario golfista estadounidense apenas pudo conseguir dos birdies e hizo un par de doble bogeys, en los hoyos 16 y 18, además de otros cuatro bogeys, en la primera mitad del recorrido.

Woods se quedó fuera del Abierto de Estado Unidos y fue la octava vez en sus últimos 15 torneos de los 'mayors' que no pudo disputar el título en el fin de semana.

'Parece que la forma en que el campo de golf está cambiando, hace que las cosas sean diferentes, que cualquiera que haga el corte tiene la oportunidad de ganar este campeonato', comentó Woods. 'No tuve esa oportunidad y tengo que aceptarlo'.

Tampoco tendrá esa oportunidad otro legendario del golf estadounidense, como es Phil Mickelson, de 50 años, que registró su peor puntuación en 36 hoyos en las 29 participaciones que ha tenido en el único torneo de los 'grandes' que no ha podido ganar.

Mickelson acabó la segunda ronda con tarjeta de 74 (+4) y sumó 154 (+14), algo que nunca había tenido en un Abierto de Estados Unidos.

'No hay ninguna excusa', comentó Mickelson. 'No tuvo nunca mi mejor toque en los golpes largos y me quedé sin opción en el green'.

Tampoco pudo superar el corte sus compatriotas Jordan Spieth, cuyo registro de 81 golpes en la jornada fue la puntuación más alta en un 'grande'.

El campeón de la PGA, el joven angelino Collin Morikawa falló un putt para birdie de tres metros y medio en el hoyo final que le costó la oportunidad de seguir jugando.

Mientras que tres de los cinco jugadores españoles que comenzaron el torneo tampoco pudieron superar el corte con los debutantes Adrián Otaegui y Eduard Rousaud junto al veterano Sergio García fueron los que se quedaron fuera.

Rousaud, de 21 años, acabó la segunda ronda con 85 golpes (+15) y sumó 161 (+21), la peor marca de todos los participantes.EFE