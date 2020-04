Woods reitera que su preparación es la del campeón que defiende el Masters

Nueva York (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El golfista Tiger Woods reiteró este domingo que se mantiene en forma continuamente y esta vez no fue la excepción, ya que había estado entrenando para el Masters de Augusta, a pesar de saber que el torneo no se iba a jugar el fin de Semana de Pascua, pero 'me siento preparado para defender mi título ahora mismo', declaró.

Woods dijo que 'no se dio cuenta' de que se estaba preparando para un torneo que no se iba a celebrar en su fecha programada, en una entrevista transmitida durante la cobertura de repetición de CBS de la ronda final del Masters de 2019.

'Estaba entrenando y de manera subconsciente preparándome. No me di cuenta de que me estaba preparando. Sólo quería salir y divertirme, golpear algunas pelotas y salir de la casa', comentó.

Woods destacó que sus entrenamientos se convirtieron en una parte de su forma de vida porque 'lo he estado haciendo durante tanto tiempo, y ahora casi llegaba a mi mejor nivel. Es algo que intento cuatro veces al año'.

'Sé que el torneo se ha pospuesto, por lo menos hasta noviembre, pero por alguna razón me estaba acercando a mi máximo nivel de forma', agregó el actual campeón del Masters.

Woods se unió a la programación de radio para hablar sobre la ronda final del Masters del año pasado durante la retransmisión del evento del domingo, que Woods ganó para asegurar su quinta chaqueta verde.

Woods dijo a principios de semana que estaba empezando a sentirse bien antes de que el Masters se pospusiera y afirnmó que habría estado listo para defender su título.

El Masters de este año está programado del 12 al 15 de noviembre en el Augusta National.

El golfista estadounidense insistió que está listo para competir en el Campeonato PGA como en el Abierto de Estados Unidos, que también pospusieron.

El PGA de mayo será (provisionalmente) en Harding Park en San Francisco del 6 al 9 de agosto, mientras que el Abierto de Estados Unidos, en Winged Foot, Mamaroneck, Nueva York, está previsto para disputarse del 18 al 21 de septiembre. EFE