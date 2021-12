Xavi Hernández: 'Hoy empieza una nueva etapa en el Barça'

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que 'hoy empieza una nueva etapa' para el conjunto azulgrana tras caer eliminado de la Liga de Campeones al perder por 3-0 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

'La palabra fracaso no me gusta. Quien lo intenta nunca fracasa. Podemos hablar de decepción o resignación. Vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece, se lo he dicho a los jugadores', añadió en declaraciones a Movistar+.

Además, Xavi admitió que se va del partido 'cabreado' porque 'el Barça no merece esto' y que 'ahora la Liga Europa' es 'la realidad y hay que competir'. 'El objetivo del Barça es ganar todos los partidos', sentenció.

Ya en rueda de prensa Xavi insistió: 'Esto debe ser un punto de inflexión. Hoy tiene que empezar una etapa nueva, no podemos conformarnos porque el Barcelona no merece estar donde estamos ahora mismo. Siento este club, amo a este club y trabajaremos al máximo'.

Según el técnico azulgrana, el equipo no pudo 'competir bien con el Bayern' y no pudo 'ganar al Benfica'. 'Esta es la realidad. Yo tuve que jugar la Europa League como jugador y no es la mejor situación', recordó.

'La realidad nos dice que no hemos estado al nivel del Bayern, es una dura realidad pero es así. Hay que rebelarnos ante esta situación para volver a poner el barcelonismo donde se merece', apuntó ya pensando en el futuro.

Xavi mostró en todo momento un rostro visiblemente disgustado tras el partido. 'Se tienen que hacer las cosas de otra manera, con más exigencia y más amor propio, son cosas que faltan y que exigiremos al grupo', anunció.

Aunque el reto de ganarle al conjunto alemán en su estadio ya se presentaba muy difícil, el egarense 'esperaba competir de otra manera' y admitió que 'es un mazazo' para él porque 'esperaba igualarle al Bayern'. EFE

