Xavi se muestra 'afectado' por el caso de abusos de un exentrenador del Barça

Sant Joan Despí (Barcelona), 11 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se ha mostrado 'muy sorprendido y afectado' por las denuncias a Albert Benaiges, excoordinador del fútbol base azulgrana, por los supuestos abusos que durante dos décadas habría realizado a menores de edad cuando era profesor de educación física en una escuela de Barcelona.

'Estoy muy sorprendido y afectado porque no me lo esperaba. Espero que la justicia haga su proceso, no puedo decir nada más', ha asegurado el técnico del egarense en la rueda de prensa previa al partido que este domingo jugará su equipo ante el Osasuna.

Xavi, que coincidió con Benaiges cuando jugaba en las categorías inferiores del Barcelona, ha remarcado que no tiene 'ninguna noticia' de que el exentrenador llevara a cabo conductas similares a las denunciadas por las víctimas en su paso por el club azulgrana.

'Es un tema muy delicado, muy complicado. Hoy lo hemos hablado con el equipo técnico porque queremos mucho a Albert (Benaiges). Nos ha sorprendido mucho porque siempre hemos tenido un trato excelente con él', ha agregado.

Los Mossos d'Esquadra investigan ya varias denuncias de personas que aseguran cuando eran menores de edad sufrieron abusos sexuales por parte de Benaiges.

Según han informado fuentes de la policía catalana, la investigación se ha abierto a raíz de las denuncias presentadas en varias comisarías de los Mossos d'Esquadra por víctimas de los supuestos abusos sexuales, que ha destapado este sábado el diario Ara.

A raíz de una investigación periodística, el periódico recoge unos sesenta testimonios de personas que sufrieron abusos por parte de Benaiges cuando este ejercía de profesor de educación física en la Escola Barcelona, del barrio barcelonés de Les Corts, cargo que ocupó durante 38 años.

Nacido en México en 1955, Benaiges fue considerado como uno de los referentes en la formación de jugadores del fútbol base del Barcelona durante más de dos décadas.

Con la llegada de Joan Laporta a la presidencia el pasado mes de abril, regresó al Barcelona como coordinador del fútbol base tras su salida del club en 2011 para trabajar en Dubái.

Después de esta etapa, firmó por el Chivas mexicano, donde estuvo tres meses, para posteriormente trabajar en República Dominicana y Japón. EFE

