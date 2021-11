Xavi: 'Tenemos que devolver con resultados la ilusión que se ha generado'

Barcelona (España), 19 nov (EFE).- El nuevo entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que 'con resultados' tiene que 'devolver la ilusión que se ha generado' con su fichaje antes de estrenarse en el banquillo azulgrana en el derbi de Liga ante el Espanyol, que se disputará este sábado a las 20.00 GMT en el Camp Nou.

'Jugamos un derbi y no podemos fallar. Ganando un derbi siempre sales reforzado. Intentaremos jugar bien, tener la posesión, no especular, presionar alto y jugar a campo contrario, así creemos que es más fácil ganar. Estamos novenos y tenemos urgencias en la clasificación', explicó el técnico en la rueda de prensa celebrada este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Desde su llegada tan solo pudo contar este jueves con todos los jugadores disponibles del primer equipo a causa del parón por selecciones y también lo podrá hacer a partir de las 17.00, cuando vivirá la segunda sesión de entrenamiento con ellos. De todas maneras, Xavi dijo que con los futbolistas que ha tenido a su disposición ha intentado 'implementar la idea de juego y analizar el juego del Espanyol'.

En su primer partido Xavi tendrá bajas importantes, las de Dembélé, Pedri, Sergio Agüero, Martin Braithwaite y Ansu Fati. Esto le obligará a improvisar un once, que podría contar con la presencia de jugadores del filial en ataque como Ez Abde.

Pero de momento no quiso desvelar su once: 'No lo tengo decidido. Valoro mucho cómo están los jugadores en el entrenamiento, mis sensaciones también son buenas con los jóvenes, no solo con los que ya estaban en el primer equipo. Están preparados y alguna sorpresa podrá haber, lo decidiremos después del entrenamiento de esta tarde'.

Preguntado por cómo afronta su debut, Xavi admitió que está 'menos nervioso que cuando era futbolista'. 'Al final es transmitir la idea a los futbolistas y que puedan llevarla a cabo. Estoy muy tranquilo y confiado, las sensaciones son buenas. La presión ahora tiene que ser para mí y para mi cuerpo técnico, no para los jugadores jóvenes', consideró.

Desde su llegada se ha implantado una nueva normativa de convivencia, que ha comportado que mediáticamente se haya puesto el foco en jugadores como Gerard Piqué, con mucha actividad fuera de los terrenos de juego. Pero Xavi ha huido de la polémica: 'Yo también tengo mucha vida fuera de los terrenos de juego. Al final se trata de una normativa de convivencia fundamental, es más un tema de orden que de disciplina'.

Respecto a la vuelta de Dani Alves, Xavi admitió que cuando el presidente Joan Laporta le comentó la posibilidad le dio 'una vuelta'. Pero está seguro de que 'Dani va a sumar en todo' porque 'tiene un carácter ganador y positivo, tiene alma y ha pasado una revisión médica estando bien en todo, es una lástima que no pueda debutar hasta enero'.

Uno de los jugadores que se considera que perderán protagonismo con Xavi es Philippe Coutinho. Pero el técnico egarense ha dejado claro que quiere contar con él. 'Se tiene que reencontrar consigo mismo. Depende de él, lo tenemos que recuperar anímicamente, el talento lo tiene. Es un futbolista que si todo va bien tendrá minutos', aseguró. EFE

