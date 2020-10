Xavier Cardelús sustituirá al lesionado Arón Canet

Madrid, 14 oct (EFE).- El andorrano Xavier Cardelús será el sustituto del lesionado Arón Canet en el equipo 'Kipin Energy' de Jorge Martínez 'Aspar' en el Gran Premio de Aragón de Moto2 que se disputa este fin de semana en Motorland Alcañiz.

Arón Canet se produjo una lesión en la sesión de calentamiento del pasado Gran Premio de Francia de la que todavía no se ha recuperado, motivo por el que Cardelús se subirá a la Speed Up este fin de semana en Motorland, donde en la última cita del europeo de Moto2 consiguió subir al podio al ser tercero en una de las pruebas, aunque ahora se subirá a la Speed Up, una moto diferente a la que habitualmente emplea.

'Estoy contento de volver a tener otra oportunidad con el equipo y además en Aragón, donde competí hace poco en el Europeo de Moto2 y terminé tercero', recuerda Cardelús en la nota de prensa del equipo.

'Confío en que la adaptación será fácil y tengo ganas de demostrar lo que no pude el año pasado, pues corremos sin ninguna presión', afirma el piloto andorrano. EFE