Xhaka denuncia insultos y amenazas de muerte hacia él y su familia

Londres, 1 nov (EFE).- El capitán del Arsenal, Granit Xhaka, denunció a través de un comunicado los insultos y amenazas a los que han estado sometido tanto él como su familia y que provocaron sus reacciones en el pasado encuentro ante el Emirates Stadium.

En el partido ante el Crystal Palace, Xhaka fue abucheado cuando abandonó el campo, lo que provocó que se llevara la mano al oído en señal de duelo y no quisiera saludar al entrenador, Unai Emery.

'La sensación de que no he sido entendido por mis aficionados, los repetidos abusos que he recibido en los partidos y en redes sociales en las últimas semanas me han hecho mucho daño. La gente me ha dicho cosas como 'te vamos a romper las piernas', 'mataremos a tu mujer' y 'deseamos que tu hija tenga cáncer', explicó el suizo en un comunicado publicado por el Arsenal.

Xhaka aseguró que esto le ha llevado a un 'punto de ebullición', aumentado por haber sido rechazado por los aficionados el domingo.

'Mi deseo es volver a un punto de mutuo respeto, recordando por qué nos enamoramos de este juego en un primer momento. Esperemos que avancemos todos juntos de nuevo', añadió.

El suizo llegó al Arsenal en 2016 procedente del Borussia Monchendladbach a cambio de nueve millones de euros. Con los 'Gunners' ha disputado 144 partidos, marcando once goles en total. EFE