Ximena Restrepo: 'La igualdad de la pista se verá en todo el atletismo'

Lucía Santiago

Madrid, 8 mar (EFE).- Ximena Restrepo (Medellín, Colombia, 1969) escribió una historia de éxito alrededor de la pista de atletismo. Fue medallista olímpica de bronce en 400 metros en los Juegos de Barcelona 1992, la primera mujer que pisaba un podio olímpico en los anales del deporte colombiano. Su legado, sin embargo, no se queda ahí. Desde la vicepresidencia de World Athletics trata de construir una nueva realidad para la mujer en el deporte.

'Así como en la pista el atletismo es equitativo, con los mismos hombres y mujeres, con las mismas pruebas y con la misma paga, me gustaría que pudiéramos llegar a ser el 50 por ciento entre los entrenadores, los jueces y el área de liderazgo', deseó en una entrevista concedida a la Agencia EFE con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo.

-Pregunta (P): Este lunes World Athletics lanza la campaña #WeGrowAthletics para fomentar la igualdad en el deporte. ¿Cuál es la razón de ser de esta campaña?

-Respuesta (R): La campaña muestra el liderazgo que tiene la World Athletics en el tema de la equidad de género. En mi opinión, va a la vanguardia si lo comparamos con otras federaciones internacionales. Nuestro presidente, Sebastian Coe, siempre ha estado interesado en que las mujeres tengamos las oportunidades que se necesitan para llegar a estas posiciones de liderazgo. Yo, en este momento, soy vicepresidenta de World Athletics gracias a que se pusieron cuotas que se tenían que cumplir y a que se abrieron espacios para que realmente se dejara de hablar de la equidad de género y se hiciera algo para que las mujeres pudiéramos llegar a esas posiciones de liderazgo. Es fundamental y excelente lo que está haciendo la World Athletics a través de estos compromisos que se están lanzando este 8 de marzo.

-P: ¿En qué medida es importante la igualdad de oportunidades?

-R: Es frustrante cuando uno siente que está capacitado y tiene las condiciones para estar en posiciones de liderazgo, pero esos espacios no se abren. Eso es algo que World Athletics está transmitiendo y haciendo de varias maneras. Por ejemplo, a través de un grupo de trabajo por la equidad de género. Estamos haciendo mentorías y buscando que haya mayor igualdad en otras áreas de la federación, como son las de los jueces o los entrenadores. A veces nos puede parecer que el tema de las cuotas no es el mejor, pero si no se dan naturalmente es importante al menos al principio que se den esas cuotas para que las mujeres tengamos espacios y nos merezcamos estar ahí, porque corresponde que estemos ahí.

-P: Hay un objetivo marcado, que en 2027 la representación en el Consejo Directivo de World Athletics se reparta en un 50 por ciento entre hombres y mujeres. ¿Le emociona trabajar en esa línea?

-R: Sí, me emociona muchísimo. Ya para la elección pasada, en 2019, aumentamos la presencia de la mujer en el Consejo a un 30 por ciento. En 2023 debe ser de un 40 y para 2027 será un 50-50. Es emocionante pensar que vamos a estar iguales ante algo tan importante dentro de la federación, como es su Consejo. Es el órgano donde se toman las decisiones que afectan realmente al deporte. Es un ejemplo a seguir para que otras federaciones internacionales abran esos espacios para que la mujer esté ahí y así tener un mundo más equilibrado y más equitativo. En definitiva, un mundo en el que las mujeres podamos dar nuestra voz, nuestros comentarios, nuestras ideas y que no sea siempre tan masculino este mundo del deporte.

-P: ¿Cambiará el deporte cuando incorpore definitivamente la voz de la mujer?

-R: Creo que va a haber cosas muy importantes. Por ejemplo, en el poder empoderar a más niñas y más mujeres para que se dediquen al deporte; o en poder tener un mayor número de mujeres jueces. En este momento, siento que es un espacio en el que tenemos mucho que trabajar porque es un espacio sumamente masculino. Tenemos que abrirles campos a las mujeres. Yo hablo con mujeres que están preparadas, que han tomado cursos, que han hecho todo lo posible, pero los espacios no se dan. Tener un 50-50 en la federación internacional va a ir bajando y va a ir llegando a las federaciones nacionales. Con eso vamos a ir mejorando el nivel femenino en todos los estamentos del atletismo mundial.

-P: ¿Por qué decidió usted no ser solo una campeona en la pista sino también aportar a su deporte desde la gestión?

-R: Eso es algo que se fue dando. Lamentablemente, en Sudamérica no tenemos muchas mujeres medallistas olímpicas y por esa razón, por haber sido medallista, me empezaron a llamar para diferentes cosas. Al ser medallista olímpica, a mí se me abrió ese espacio más fácilmente, pero no quiero que haya que ser medallista olímpica para llegar a estas posiciones. Al poder yo estar en esos lugares, donde hay más liderazgo y donde uno puede aportar sus opiniones, se fueron dando las cosas.

Tengo que destacar que fue gracias al apoyo de muchos hombres. Las mujeres solas no podemos llegar arriba, necesitamos hacerlo en conjunto. Los hombres en estos momentos son los que están en las posiciones de poder y son los que se tienen que dar cuenta de que las mujeres tenemos mucho que aportar y abrir los espacios para que las mujeres podamos trabajar con ellos, de la mano, uno al lado de otro. Necesitamos el apoyo de muchos hombres que estén convencidos, como lo está Sebastian Coe en la World Athletics, de que las mujeres somos un aporte para el atletismo y para la sociedad en general.

-P: ¿Qué avances están consiguiendo a través de los grupos de trabajo de World Athletics?

-R: Yo estoy en esta comisión de equidad de género desde que empezó. Éramos chiquititos, con muchos sueños y con muchas ganas de hacer cosas. Empezamos a proponer diferentes actividades. Hicimos capacitaciones, buscamos líderes en cada una de las áreas y se capacitó a estas mujeres para que a su vez capacitaran a más mujeres en cada una de las regiones.

También tratamos de que se rompiesen ciertas tradiciones. Por ejemplo, el relevo 4x400 es la prueba estrella y siempre es la última prueba de los Mundiales. Ahora va a ser el relevo 4x400 de mujeres, no el de hombres, el que termine la jornada en los Mundiales de Oregon de 2022. Además, estamos trabajando para que haya mujeres dentro de la delegación entre los entrenadores, fisioterapeutas, médicos o kinesiólogos.

Y también se va a trabajar fuertemente en las redes sociales, para que las mujeres sientan que se puedan comunicar sin que haya un 'bullying' o un maltrato.

-P: ¿Los deportistas y los aficionados están abiertos a este cambio?

-R: Afortunadamente, el atletismo es un deporte sumamente equitativo. Los hombres y las mujeres reciben el mismo pago y tenemos las mismas pruebas. Esa igualdad que existe en la pista queremos que se vea en todos los ámbitos del atletismo. En la pista no hay diferencia entre hombres y mujeres. El público va a estar abierto, los atletas también, porque es algo natural y que debe ser. Esto es un ganar-ganar. Es para todos bueno, para la sociedad, el atletismo y el deporte en general.

-P: Imagine el futuro del atletismo. ¿Cuál sería su gran deseo?

-R: Ojalá podamos tener equidad en todas las áreas. Así como en la pista el atletismo es equitativo, con los mismos hombres y mujeres, con las mismas pruebas y con la misma paga, a mí me gustaría que pudiéramos llegar a ser el 50 por ciento entre los entrenadores, los jueces y el área de liderazgo, donde ya está por escrito que será 50-50. Eso va a ser excelente porque las mujeres vamos a estar en la misma posición que los hombres, pero tenemos que trabajar mucho todavía en otras áreas donde estamos un poco rezagados.

-P: Entre las atletas, ¿quiénes la inspiran para la consecución de este cambio de perspectiva?

-R: Que me inspiren hay muchas. A Shelly-Ann Fraser-Pryce la encuentro espectacular. Después de tener un hijo, se ha mantenido en lo más alto del atletismo por muchos años. Yulimar Rojas, por ser tan cercana a nosotros, venezolana, y haber ido elegida la mejor atleta del mundo. Lo mismo con Caterine Ibargüen. Siento que las dos han dejado el nombre de Sudamérica en lo alto.

Hay muchas mujeres en el atletismo que me inspiran y no podría decir una sola porque siento que cada una de ellas, para poder llegar a estos triunfos y ganar medallas, tiene una historia detrás. Me gustaría ayudar a las mujeres a que sigan trabajando y esforzándose; aunque tengan hijos y menos tiempo, que sientan que después de una carrera deportiva pueden ser entrenadoras o llegar a ser dirigentes. Me gustaría mostrar que después de la vida del atletismo competitivo hay otras áreas donde se pueden seguir desarrollando. EFE