Yael Miguel sigue los pasos de su tía, la cantante argentina Amanda Miguel

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- Crecer con dos ejemplos de la música en español como Diego Verdaguer y Amanda Miguel en la familia ha sido para su sobrino Yael Miguel, una gran inspiración, pero sobre todo, un gran impulso para encontrar su lugar en la industria musical en la que ahora comienza su camino, explica el joven a Efe.

'Son un gran ejemplo para mí, pero yo tomé la decisión y me he ido ganando muchas cosas por mi cuenta. Mis tíos han visto que estoy decidido y poco a poco les he demostrado que yo puedo hacer mi propio camino', dice Yael en entrevista.

Pese a tener estas grandes figuras tan cerca, Yael, de 21 años, comenzó su trayecto en la música sin ayuda de nadie.

Antes de tomar la decisión de dejar todo y comenzar con su proyecto, se dedicó a escribir canciones. Cuando menos se lo esperaba ya tenía un repertorio de más 20 temas que lo impulsaron a convertirse en cantante.

'Me decidí por la música, el arte siempre arriba y decidí grabar mi primera canción en el estudio profesional que fue la de 'Ven' y gustó mucho, ahora es un año de que salió esa canción', celebra el cantante el aniversario, quien después de profesionalizar su música, ya se encuentra apoyado por sus tíos Amanda y Verdaguer como sus guías musicales.

Desde entonces ha sacado cuatro canciones más de las cuales la más reciente es 'Verano en tus besos', una canción optimista que muestra la faceta más pop del joven.

'Tiene este mensaje motivacional, el verano, la playa el amor, pura felicidad, y la hice con fusiones de pop y reggae, un solo de guitarra de rock, muchas fusiones pero quedó bien logrado', explica.

Algo fundamental para el cantante es el poder mostrar su versatilidad y aunque a penas comienza, se augura y promete a si mismo una larga carrera en la música llena de cambios.

Entre las influencias que conforman su contexto musical, se encuentra la música instrumental, la electrónica y se ha nutrido de la actualidad con los nuevos talentos, a veces no tan reconocidos, que abundan en la plataforma de audio de Soundcloud.

Sin embargo, también cuenta con una parte romántica al ser fanático de bandas como Camila, Maroon 5 o sus propios tíos.

'Quiero que mi proyecto sea muy diverso, versátil. Mucha gente está acostumbrada a que un artista tenga muchas canciones similares, lo que estoy haciendo es probar diferentes estilos y quiero crear música para cualquier tipo de oído', resalta.

Uno de sus deseos actuales es el poder colaborar con su tío Diego en su canción 'Verano en tus brazos', por eso espera que el público le de todo el apoyo a su canción para que este se anime pues, asegura, 'hay muchas posibilidades de que se haga'.

Miguel espera dar a conocer su disco completo en febrero del 2022 y ya se prepara para su segundo material, del que adelanta, se tratará de un proyecto acústico. EFE

