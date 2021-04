Yanara Aedo: 'Estar en Tokio es un sueño y un éxito'

David Ramiro

Madrid, 29 abr (EFE).- Yanara Aedo, delantera internacional chilena del Rayo Vallecano, declara a EFE que la histórica clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) supone 'un sueño y un éxito' que afrontan 'sin presión, una baza que puede suponer la mejor arma'.

Aedo (Temuco, Chile; 1993) afronta su cuarta temporada en la Liga española, la primera en el Rayo Vallecano, club con el que pelea por la permanencia en la máxima categoría.

'Me encuentro muy bien. Más o menos conocía al club porque había otras compañeras chilenas y Madrid, como ciudad, tiene de todo. En el equipo me recibieron bien y me siento importante', declara Yanara, que lleva disputados esta temporada 27 partidos a las ordenes de Carlos Santiso.

'No lo conocía. Es un entrenador muy parecido a los sudamericanos. Es muy motivador, trabaja con la fibra de las jugadoras y sabe a qué juega', confiesa.

Antes de jugar en el Rayo, Yanara ya conocía la Liga española. Estuvo dos temporadas en el Valencia y otra en el Sevilla, dos equipos con mayor presupuesto.

'Son bastante parecidos todos los equipos, no veo muchas diferencias', comenta la delantera chilena, que tiene una rutina muy marcada de trabajo para poder tener tiempo también para otras actividades personales.

'Por la mañana tengo una rutina de gimnasio de unas dos horas. Trato de arrancar muy temprano para después hacer vida normal. Vuelvo a casa, almuerzo y por la tarde entrenamiento con el equipo', confiesa Yanara, que también está realizando un curso de inglés para perfeccionar el idioma.

'Uno no se da cuenta de la importancia de los idiomas hasta que viaja', apunta la delantera del Rayo, que está comprobando como en el equipo madrileño hay 'mucho sentimiento de pertenencia'.

'Es muy de barrio y veo a la gente muy implicada con lo que es el club. Eso lo noto porque en Sudamérica el fútbol se vive así, con mucho sentido de la permanencia dependiendo de la ciudad que estés', opina.

En los últimos años, desde su llegada en 2016, el fútbol español ha cambiado mucho. 'Cuando vine era competitivo, pero no como ahora. Está el Barcelona muy destacado pero por abajo está todo muy marcado y muy peleado'.

Para Yanara Aedo, la irrupción del Real Madrid con un equipo femenino en la Liga española da 'otro nivel al campeonato que mejora al resto de equipos también'.

La Liga de Chile no la puede seguir mucho. 'El tema horario lo complica, aunque sé que ahora es un campeonato muy bueno, muy competitivo'.

'Más que diferencia de nivel con el fútbol español lo veo de organización. La Liga española está más organizada, pero en Chile falta bastante. Es un campeonato que está creciendo a nivel federativo y creo que va bien encaminado', subraya.

Yanara Aedo es una de las artífices de que Chile, por primera vez, juegue unos Juegos Olímpicos en fútbol femenino. Será en Tokio (Japón) este año.

'Es el sueño de cualquiera y lo vamos a disfrutar pero más que para nosotras, el éxito que hemos conseguido es para el fútbol femenino del país. Los Juegos van a ser más difíciles que el Mundial, pero nosotras vamos sin presión y esa es nuestra mejor arma. Sabemos nuestras cualidades y vamos a sumar', confiesa Yanara, que en 2019 disputó con la selección el Mundial de Francia, en el que fueron eliminados en la fase de grupos.

'La clasificación para el Mundial fue un cambio gigante. Primero para la sociedad. La gente comenzó a estar más involucrada y cuando juega la selección todo el mundo la ve. Antes de la pandemia jugábamos en estadios y se llenaban', recuerda.

Yanara Aedo, que formó parte en dos etapas del Washington Spirit, destaca la calidad de la competición estadounidense, pero elige España: 'Es una liga a otro nivel totalmente. Es la mejor liga del mundo por la organización que tiene y el espectáculo que hay alrededor. Aun así, es bastante difícil estar allí por el tema cultural, en el que prefiero a España', comenta Yanara, que no descarta regresar en un futuro a la Liga chilena.

'Me gustaría poder volver y vivir la experiencia de manera madura, pero ahora la Liga está en crecimiento', opinó Yanara, que no descarta la opción de regresar a Colo Colo.

'Significa todo. Me tocó vivir todos los inicios de manera más profesional y como equipo me ha dado mucho, como la Copa Libertadores que ganamos (2012), que es el sueño de cualquier jugador sudamericano', concluye. EFE

