Yannick Carrasco: 'Los clubes no han olvidado mi nombre'

Bruselas, 19 nov (EFE).- El centrocampista belga Yannick Carrasco, jugador del Dalian Yifang chino que busca volver al fútbol europeo en el mercado de invierno y que este martes firmó un gol y una asistencia en la victoria de Bélgica sobre Chipre, aseguró que los clubes europeos no se han olvidado de quién es.

'Los clubes no han olvidado mi nombre porque al final son sólo dos años los que llevo en China y he jugado en grandes clubes en Europa. Pero es verdad que partidos así siempre son buenos para que los clubes vean que no porque vayas a China pierdes todo', declaró el jugador tras la victoria de Bélgica sobre Chipre por 6-1.

El exfutbolista del Mónaco (2012-2015) y del Atlético de Madrid (2015-2018), de 26 años, asistió a Christian Benteke para lograr igualar 1-1 y firmó el 4-1 a pase de Eden Hzard.

'Hemos hecho un buen partido en lo colectivo al haber ganado aquí, en casa, 6-1 delante de nuestra afición en el último partido del año y hora nos vemos sólo en marzo', agregó el jugador en español en zona mixta.

Carrasco celebró que Bélgica cumpliera el objetivo de conseguir diez victorias en los diez partidos de la fase de clasificación.

'Muy feliz para nuestro país haber conseguido treinta sobre treinta' puntos posibles, concluyó. EFE