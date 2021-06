Yarmolenko: 'Cuanto más escriben que soy viejo, más me motiva'

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Andriy Yarmolenko, centrocampista de Ucrania, declaró este sábado en rueda de prensa que cuanto más escribe la prensa que está 'viejo' para jugar, más se 'motiva' para demostrar que están equivocados.

Pese a alcanzar los octavos de final de la competición, la selección ucraniana ha recibido críticas por parte de la prensa de su país. Uno de los señalados fue Yarmolenko (31 años) que quiso contestar a los medios de comunicación.

'Lo he dicho muchas veces: cuanto más escriben los periodistas que soy viejo y que no puedo jugar al fútbol, más me motiva trabajar y demostrar a mis críticos que no es así. Hacedlo más (a la prensa). Me ayuda a mejorar', comentó.

También declaró que en la Eurocopa no quedan 'equipos débiles', dejó claro que cualquier selección puede ganar y volvió a hablar sobre los malos comentarios que ha recibido Ucrania.

'Estoy de acuerdo con algunas críticas, pero me gustaría pedirles (a la prensa) que sean un poco más positivos, porque pasamos la fase de grupos y hemos progresado', declaró.

Asimismo, indicó que todos los jugadores de Ucrania están en un buen estado físico aunque desveló que el último partido les 'afectó' porque cuando se pierde la pelota se tiene que correr 'mucho'.

'Por eso a todos les parecía que no estábamos bien preparados físicamente. Llevamos un mes y medio trabajando en la selección y hemos tenido buenos entrenamientos. Todo debería estar bien', aclaró.

Por último, dijo que pese al estilo agresivo (en el sentido de intensidad) de la selección de Suecia, Ucrania se prepara para el choque y 'saldrá victorioso el más fuerte'. EFE