Yéremi Pino: 'Es el trabajo de una carrera'

Redacción deportes, 6 oct (EFE).- Yéremi Pino, jugador de la selección española de fútbol, afirmó este miércoles después de ganar a Italia 1-2 en su primer partido como internacional, que ha obtenido el premio al trabajo 'de una carrera':

Yéremi, que saltó al terreno de juego por Ferrán Torres en la segunda parte, explicó cómo fueron sus primeros días a las órdenes de Luis Enrique: 'Me siento muy orgulloso por la acogida que he tenido. Me han acogido muy bien y he salido con confianza y motivado. Es el trabajo de una carrera', dijo en Televisión Española.

'Salimos a por la revancha en su campo y en su país. Salimos a por todas, queríamos ganar y pasar a la final. Luis Enrique me dijo que eran momentos únicos y la revancha en su país. Es una locura de motivación la que nos dio. Que en la final venga el mejor, el que sea. Estamos muy preparados', finalizó. EFE

