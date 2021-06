Yilmaz: 'La mala atmósfera tras el primer partido ya se ha disipado'

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- Burak Yilmaz, delantero de la selección de Turquía, reconoció este martes en rueda de prensa que, después de la derrota por 3-0 ante Italia en su estreno en la Eurocopa, él y sus compañeros pasaron un par de jornadas molestos por el resultado.

Sin embargo, aseguró que con la ayuda de su entrenador, Senol Günes, las malas sensaciones han desaparecido y ya están listos para enfrentarse a Gales en la segunda jornada del grupo A.

'Estábamos muy molestos y negativos los dos días siguientes al partido, pero gracias a nuestro entrenador, que nos ha ayudado mucho, estamos muy tranquilos y positivos', dijo.

'Creo que la mala atmósfera del primer partido ya se ha disipado. Somos conscientes de los errores que cometimos. Creemos que si ganamos a Gales, algunos cosas pueden revertirse para convertirse en positivas', agregó.

Además, dejó claro que su equipo no puede pensar en nada que no sea en el choque que disputará contra Gales; y dejó claro que no puede decir nada relacionado con los octavos o los cuartos de final.

'Nos alegró un poco el empate entre Gales y Suiza (1-1). Nuestro objetivo es conseguir los seis puntos. La fórmula es clara. Sacar todos los puntos que quedan y estaremos clasificados', comentó.

Por último, explicó que comenzar el campeonato ante uno de los favoritos por el título, Italia, es siempre 'una desventaja'. 'Ahora estamos concentrados y tenemos puesta la mente sólo en el partido ante Gales', finalizó. EFE